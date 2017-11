Comença a funcionar el pas soterrat de l’estació de Santa Margarida i els Monjos

Renfe ha obert aquest dimecres l’accés soterrat que comunica les dues andanes de l’estació de trens de Santa Margarida i els Monjos, amb l’eliminació, per tant, del pas sobre les vies i el consegüent perill que això podia suposar per a les persones usuàries.



L’alcaldessa Imma Ferret, ha mostrat la seva satisfacció per aquesta obertura, especialment “perquè ha estat una notícia llargament reivindicada i esperada i sobretot perquè permet solucionar els problemes que l’estació presentava fins ara d’accessibilitat i de mobilitat interna”.



Amb aquesta obertura s’ha dut a terme un pas fonamental per enllestir les obres de remodelació de l’estació, que han permès la creació del pas sota les vies i la col·locació d’ascensors per millorar l’accessibilitat. També s’ha remodelat íntegrament l’interior de l’edifici de l’estació, amb la millora dels espais interiors i el bar i la creació d’una zona de lavabos, que ha permès eliminar la caseta de serveis que hi havia a l’exterior de l’edifici.



Les obres han permès la instal·lació de nous tancaments per al perímetre del recinte de l’estació i l’ampliació de la llargada de les andanes, amb un nou sòl gravat per facilitar la indicació de persones amb visibilitat reduïda. En aquestes mateixes andanes s’hi han instal·lat dues noves marquesines de 40 metres cadascuna.



Les obres han estat pressupostades en 1.470.000 euros i és previst que finalitzin difinitivament aquest proper mes de desembre.



Imma Ferret ha explicat també que des de l’Ajuntament s’estan dissenyant accions per optimitzar la zona d’aparcament situada davant mateix de l’edifici de l’estació perquè es pugui millorar el pàrquing de terra situat al principi del carrer de l’estació.