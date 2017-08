S'eleven a almenys 12 les víctimes mortals per l'atropellament massiu a Les Rambles de Barcelona

Els nombre de morts per l'atropellament massiu a la part alta de les Rambles de Barcelona s'eleva ja fins a la dotzena. Hi ha també més d'una vintena de ferits. Els fets han tingut lloc pocs minuts després de les cinc de la tarda a l'altura de plaça Catalunya, quan una furgoneta ha envestit la munió de gent que passejava per la Rambla. Els Mossos tracten l'atropellament com a "atemptat terrorista" i ara es busca els autors, que serien almenys dos homes. Un d'ells, el conductor de la furgoneta, s'hauria atrinxerat en un restaurant proper. L'altre està desaparegut i conduiria una segona furgoneta que no s'ha arribat a estavellar enlloc.

L'Ajuntament de Barcelona activa el Pla Bàsic d'Emergències

L'Ajuntament de Barcelona ha activat el pla bàsic d'emergències municipal per incidents amb múltiples víctimes per l'atropellament massiu que ha ocorregut aquesta tarda a la Rambla de Barcelona. Segons un comunicat del consistori, tots els serveis d'emergència estan activats i el Centre de Coordinació gestiona la resposta a l'emergència. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha traslladat al centre de coordinació antiterrorista del departament d'Interior juntament amb els tinents d'alcalde Janet Sanz, Jaume Collboni i el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens. Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joaquim Forn ha anunciat que s'han anul·lat tots els actes públics programats a la ciutat, incloses les festes de Gràcia.

L'Ajuntament de Barcelona també ha activat els serveis del Centre d'Urgències i Emergències de Barcelona, que s'han traslladat al lloc dels fets per a atendre les persones afectades. De moment, es recomana evitar anar a la Rambla de Barcelona i als entorns de la plaça Catalunya. Així mateix, cal evitar difondre informacions no contrastades i seguir la informació des dels canals oficials de l'Ajuntament de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra i de Transports Metropolitans de Barcelona.

Transport públic afectat

Transports Metropolitans de Barcelona ha informat que estan tancades algunes estacions cèntriques de la línia 3. Aquesta línia funciona de Zona Universitària a Espanya i de Lesseps a Trinitat Nova. Així mateix, s'ha tancat la parada de Passeig de Gràcia de l'L2, l'L3 i l'L4. Pel que fa a la línia 2 del metro, només funciona de Sagrada Família a Badalona Pompeu Fabra. També s'ha suspès el servei del Bus Turístic. També estan desviats els autobusos que circulen dins del perímetre comprès pels carrers Casanovas, Aragó, Passeig Sant Joan i Passeig de Colom.

Rajoy suspèn les seves vacances a Galícia

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha suspès les seves vacances a Galícia fruit de l’atemptat terrorista a les Rambles de Barcelona, segons fonts de La Moncloa. Aquestes fonts, però, no aclareixen encara si el president espanyol es desplaça a Madrid, o bé si ho farà a Barcelona. La Moncloa no ha anunciat de moment cap compareixença de cap responsable polític del govern espanyol per abordar la situació generada per l'atemptat.