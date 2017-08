"He vist gent atropellada i una furgoneta blanca i el meu cap ha pensat de seguida en un atemptat"

"He vist moltes persones atropellades i una mena de furgoneta blanca, i he pensat, ja està, furgoneta llogada, el meu cap ha relacionat amb atemptat. Perquè no era un accident de cotxe contra cotxe, sinó que era un soroll de cops a persones". És el testimoni de Dani Aragonés, que aquest dijous a les cinc de la tarda era a les Rambles de Barcelona, a l'indret on una furgoneta ha atropellat deliberadament desenes de persones causant morts i ferits. Aragonés ha explicat a l'ACN que en un primer moment el soroll l'ha fet pensar en un accident, però que de seguida ha vist l'escena de l'atropellament i molta gent corrent en sentit contrari. "Hi havia molta gent estrangera, a aquella hora les Rambles eren ben plenes".

Aragonés estava en un local quan han passat els fets, i en sortir, ha sentit un nou soroll que ha fet córrer la gent en direcció contrària. "La gent s'ha tancat als locals i ara encara estem aquí", explicava cap a tres quarts de set de la tarda. En concret, ell està en un establiment a uns cent metres d'on, presumptament, hi ha atrinxerat el conductor de la furgoneta. "Hem vist com la policia deixava sortir gent de locals pròxims en grups de quatre cap a la plaça Urquinaona. Esperem que a nosaltres ens toqui aviat".