Protecció Civil activa un telèfon per a tots aquells que necessitin informació sobre l'atemptat de Les Rambles

Protecció Civil ha activat aquest dijous a la tarda un telèfon per a tots aquells que necessitin informació sobre l'atemptat a Les Rambles. Els interessats poden trucar al +34 93 214 21 24. També ha demanat a la ciutadania que "deixi els vorals o els espais entre carrils per facilitar el pas dels vehicles d'emergència". I ha informat, a través de les xarxes socials, que hi ha diversos controls policials a la ciutat de Barcelona, per aquesta raó ha demanat que "s'evitin els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris".