Troben a Vic la segona furgoneta relacionada amb l'atropellament massiu a Barcelona

La segona furgoneta relacionada amb l'atropellament massiu a les rambles de Barcelona ha estat trobada per la policia a prop del restaurant Burger King de Vic, segons ha pogut confirmar l'ACN. Es tractaria d'un segon vehicle que haurien llogat els terroristes que han causat almenys una dotzena de morts i desenes de ferits al centre de la capital catalana per fugir del lloc dels fets. Els autors serien dos homes, que haurien llogat dues furgonetes per perpetrar l'atac. Un d'ells és el que ha provocat l'atropellament a les Rambles. Un home d'1'70 m, aproximadament, i vestit amb una camisa blanca i ratlles blaves. Després de l'atac hauria fugit i s'hauria atrinxerat en un restaurant de la zona. De moment es desconeix el parador del segon conductor.