Els multicinemes de Vilanova tornaran a obrir el 8 de setembre, més de dos anys després d'haver tancat

El cinema multisales dels afores de Vilanova i la Geltrú, l'antic 'Vila Lauren' reobrirà el proper divendres 8 de setembre després de més de dos anys d'haver tancat. Reconvertit en el projecte 'Garraf Cinemes', l'empresa Brosnann Creacions ha anunciat que obrirà un complex d'oci amb dotze sales de cinema digitalitzades, amb previsió d'oferir també serveis de restauració. De moment, però, només es posaran en marxa entre sis i vuit sales. Amb l'obertura d'aquests multicinemes, Vilanova recupera una programació comercial estable a la ciutat, la qual va deixar de tenir l'octubre de 2015, quan, després del tancament de 'Vila Lauren' també va abaixar la persiana el Cinema Bosc de la Rambla Principal.

Durant aquests dos anys, la ciutat ha buscat diverses fórmules per projectar pel•lícules, a l'espera que un inversor decidís apostar pel sector i obrís de nou sales de cinema estables. En aquest temps, inicialment l'Ajuntament va adaptar el Teatre Principal per garantir la continuïtat dels programes de cinema d'autor, i des del maig de 2016 el consistori va arribar a un acord amb el teatre Círcol Catòlic per oferir una programació comercial setmanal, compaginada amb l'activitat teatral.