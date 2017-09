La Vilanova i la Geltrú de Mar: "Més que un llibre de receptes és un llibre d’experiències"

Presentació del llibre presentació del llibre La Vilanova i la Geltrú de Mar – de la via per avall – Ranxos i Ranxaires . Laura Fuertes

Aquesta tarda, s’ha celebrat al Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú la presentació del llibre La Vilanova i la Geltrú de Mar – de la via per avall – Ranxos i Ranxaires de l’Antoni Miquel Cerveró, Ferran Ferrer Margalet i Josep Gámez i Font. Una presentació diferent, ja que ha estat conduïda per algunes de les veus que donen vida al llibre, i no pas pels autors.

Els tres autors van concebre la idea de plasmar l’essència de la gent de mar en un llibre, partint de tres aspectes claus: donar veu a aquesta gent perquè narressin les receptes més típiques, fer una evocació sobre el significat de viure al mar a través de vivències i, per últim, publicar per primer cop en un llibre les metàfores vilanovines.

Naixent així directament de les fonts de la gent de mar, pretén ser una aproximació de les receptes més autèntiques acompanyades d’anècdotes i històries úniques narrades pels seus propis protagonistes. “A vegades els llocs i la gent poden semblar dispersos, però s’acaba parlant sempre del mateix i descobrint coses en comú. Igual que els ranxos: tothom ha fet d’algun ranxo el seu” apuntava el president del Pòsit de Pescadors.

El llibre, que ja va ser presentat fa dos mesos al Pòsit de Pescadors de Vilanova, porta actualment més de 600 exemplars venuts, sent un èxit en l’àmbit literari i aconseguint l’essència humana més enllà de les receptes de cuina. “És més que un receptari, és un llibre d’experiències, vivències i sentiments. El llegeixes i notes el tarannà de la gent de barri, de la gent de mar” diu el Juan Luis Ruiz, una de les evocacions presents al llibre.

Ranxos i Ranxaires és doncs un recull de les vivències i receptes de la gent de mar, acompanyades de les fotografies originals de la Rosa Farriol, que permeten gaudir de les vides quotidianes dels ranxers.

Un cop conclosa la presentació i seguint amb la temàtica característica del llibre, s’ha procedit al tast d’una fideuada per tot aquell que volgués degustar un plat típic del mar.