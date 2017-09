El cinema torna al Prado al mes d'octubre després de les obres de remodelació

Cineclub Sitges es prepara per tornar al Casino Prado Suburense, un cop acabades les obres de millora que van començar el passat mes de novembre. Una etapa on les projeccions de cinema han trobat un nou espai alternatiu al Casal de la Gent Gran al carrer Pau Casals de Sitges. David Cuesta president del Cineclub Sitges ha manifestat que l'experiència al Casal ha estat positiva i agraeix a tots els que han assistit a alguna projecció duant aquests mesos, per la seva fidelitat. Cuesta afirma que 'el pujar fins al casal a vegades ha estat un esforç per algunes persones, pero no han deixat d'anar al cinema i això s'ha de valorar'.

El proper 20 de setembre a les 20:15 h el projector del Cinema El Casal de Sitges s'encendrà per última vegada per oferir la projecció en directe de 'La Flauta Mágica' des de la Royal Opera House de Londres.

Aquesta gloriosa òpera de Mozart, cobra vida d'una manera encantadora amb la producció de David McVicar i que compta amb una bella escenografia de John MacFarlane.

El príncep Tamino promet a la Reina de la Nit que rescatarà la seva filla Pamina del bruixot Sarastro. Comença la seva recerca, acompanyat del caçador d'ocells Papageno, però tot no és com sembla ... A la clàssica producció de David McVicar tenen cabuda tant la serietat com la comèdia de l'obra de Mozart. El públic es veu transportat a un món fantàstic d'animals que ballen, màquines voladores i cels enlluernadorament estrellats. Els decorats proporcionen un meravellós teló de fons per a la calidoscòpica partitura de Mozart, des de la pirotècnica coloratura de la Reina de la Nit als duets lírics d'amor de Tamino i Pamina, o les àries folclorizants i trempades de Papageno.

A més de ser una comèdia, La flauta màgica serveix de via d'expressió de les profundes creences espirituals de Mozart: les preocupacions de la Il·lustració per la recerca de la saviesa i la virtut se situen en el centre mateix d'aquesta història encantadora. La flauta màgica conèixer un èxit instantani de públic i Salieri, el suposat rival de Mozart, la va descriure com un "operone": una gran òpera.

Les entrades ja es poden comprar anticipadament a la Botiga de La Bel (Carrer Sant Josep, 36 de Sitges) i al web del Cineclub Sitges www.cineclubsitges.com al preu de 14 €. El mateix dia de l'espectacle el preu serà de 16 €.

El dia 3 d'octubre la temporada classica de la Royal Òpera House continuarà amb 'La Boheme', però en aquesta ocasió serà al Cinema Prado de Sitges.