Els Xicots de Vilafranca alcen a Altafulla un 4d8 amb una dona a segons

Els Xicots de Vilafranca han tancat la temporada un any més actuant a Altafulla, en el marc de la diada de Sant Martí. Els vermells hi han mantingut la mateixa filosofia que els darrers anys: és una actuació per premiar la colla i alhora per mostrar alguns dels potencials que poden donar fruit en el futur. Per exemple, avui s’ha vist un 4 de 8 especialment lleuger, amb una dona al pis de segons i dues al de terços, entre altres debuts de tronc. Els Xicots, que han actuat al costat dels Castellers d’Altafulla i els Xiquets de Tarragona, han completat l’actuació amb 3 de 8 i 4 de 7 amb agulla.

Els vilafranquins han obert amb el carro gros. Sense ser el castell de més nivell avui, sí que ha estat el més destacat, ja que per primera vegada ha estat parat per una dona a segons, la castellera Eli Vallejos. De fet, bona part del castell ha comptat amb presència femenina, remarcant també dues dones a terços. L’any passat es va descarregar aquest castell amb el pis de terços íntegrament format per castelleres. El 4 de 8 d’avui a Altafulla ha estat el 22è de la colla i un dels més lleugers i més parats aquesta temporada.

El segon castell vermell ha estat el 3 de 8, un castell que enguany no ha tingut la solidesa de l’any passat, però tot i així els Xicots tanquen l’any comptant-ne 16. El d’avui, però, amb alguns pisos renovats, deixa feina encaminada de cara a la temporada que ve. Finalment, els Xicots han acabat amb el 4 de 7 amb agulla, un castell que han portat a plaça amb més freqüència aquest tram final de temporada, pensant amb la possibilitat d’alçar-lo un pis més. La colla vilafranquina ha acomiadat l’actuació amb pilar de 5 i tres de 4.

El cap de colla, Gabi Cot, s’ha mostrat satisfet en acabar avui la darrera actuació del calendari. “Acabem una temporada de notable alt –ha afirmat-, amb grans fites aconseguides, però que planteja reptes de cara a la temporada que ve”. Gabi Cot destaca alguns dels potencials que poden incidir en l’evolució de la colla, com són “la gent jove, les dones i la canalla”. Els Xicots tanquen el 2017 havent descarregat per primera vegada el 4 de 9 amb folre, una fita assolida dues vegades, i alhora havent fet el castell de 9 més matiner, el 8 de juliol a La Granada. Així mateix, han estat sòlids en la gamma alta de 8, completant cinc torres de 8 folrades i dos 7 de 8, un castell que han estrenat enguany. En total, aquesta temporada han realitzat prop de 50 castells de 4 de 8 en amunt.