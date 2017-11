The Gramophone Allstars Big Band presenta nou disc a l’Auditori Pau Casals

El proper dissabte 11 de novembre, a les 20:30 h, a l’Auditori Pau Casals, els The Gramophone Allstars Big Band presentaran el seu nou disc Maraca Soul.



Després de l'èxit de Jazzmaica, que els va permetre fer 60 concerts arreu del país i que, fins i tot, es va publicar al Japó, The Gramophone Allstars Big Band, torna amb nou disc. Aquesta vegada obre el ventall rítmic amb la mirada posada sobre altres illes del Carib. Maraca Soul afegeix nous colors com el “boogaloo” o el “latin” a la fórmula magistral de la banda: transformar perles de la música negra a través del contratemps jamaicà i d’uns voluptuosos arranjaments per a big band.



En el repertori del nou disc hi trobem temes de procedències diverses, des de veritables clàssics fins a peces encara massa desconegudes. De Stevie Wonder a Harry Belafonte, de Ray Barretto als Slackers, dels Skatalites a Nina Simone. De Detroit a Kingston passant per Nova Orleans i el Spanish Harlem. Boogaloo, ska vintage, funk, calypso... Filtrant sempre aquests gèneres a través del peculiar prisma de la big band, amb prodigiosos arranjaments de tall jazzístic. I com sempre, aportant nous temes propis com el que signa en aquest cas Lluc Casares, “Tommy’s spaceship”.



The Gramophone Allstar Big Band, que va néixer a Barcelona la primavera de 2008 de la mà del saxofonista empordanès Genís Bou. Hi conflueixen alguns dels músics més rellevants de la nova escena jazzística del país (entre ells, Lluc Casares, Pep Garau, Vic Moliner...) amb la veu de Judit Neddermann i els cors de Kathy i Yolanda Sey.