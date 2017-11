El Bibliobús Montau estrena vehicle a la ruta del Penedès-Garraf

El nou vehicle del Bibliobús Montau ja roda des d’aquest dilluns per les carreteres de l’Alt Penedès i el Garraf fent la seva ruta habitual després de la festa de benvinguda que el Gènius i la Valentina, protagonistes del portal infantil de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, li van fer el passat divendres a Pacs del Penedès.

El canvi de vehicle suposa incorporar diverses novetats que milloraran el servei de bibliobús, com ara, oferir més espai interior, amb una part extensible, i disposar d’una pantalla per informar l’usuari i programar activitats de cinema.

Els visitants que divendres es va apropar a Pacs del Penedès ja va poder gaudir del nou vehicle i el seu nou equipament així com de l’espectacle de la companyia “De Parranda”. Els més petits van disposar d’un espai amb caixes, postals i colors per poder realitzar dibuixos per decorar el nou vehicle.

La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona compta actualment amb deu bibliobusos que donen servei a 110 municipis amb un total de 161.000 habitants.