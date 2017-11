Espectacle de reconstrucció de titelles romanes amb motiu de la Setmana de la Ciència al Vendrell

Dins dels actes de la 22a Setmana de la Ciència (SC17), la regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell organitza aquest dissabte, a les 12h, a la Sala d’Exposicions La Fusteria, l’espectacle “Marc Antoni i Cleopatra”, a càrrec de Genovesa. Narratives Teatrals. Es tracta d’una reconstrucció de teatre de titelles romanes, que s’acompanya d’una explicació del procés d’investigació i recreació del teatre de titelles en època antiga.

Amb representacions als festivals de Tàrraco Viva (Tarragona), Magna Celebratio (Badalona), Festival Romano d’Oiasso (Irún), Festival Arde Lecus de Lugo i molts altres, la companyia Genovesa porta al Vendrell aquest espectacles de titelles, adreçat a totes les edats, sobre la coneguda i apassionada història d’amor entre Marc Antoni i Cleopatra.

Inspirats en la Nina d’ivori de Tarragona, un narrador i el seu ajudant ens transporten a les províncies orientals de l’Imperi romà per a explicar-nos aquesta coneguda història d’amor. També descriuran, amb tota mena de detalls, els successos de la batalla d’Àccium, que va fer caure en la desgràcia la parella d’amants i va permetre a Cèsar August consolidar-se com a emperador.

Els visitants que tinguin el Passaport Científic de la Setmana de la Ciència podran aconseguir el codi corresponent.

Què és el Passaport Científic?



Amb l’objectiu de fomentar la participació a les activitats de la SC17, l’organització de la Setmana de la Ciència ha posat en marxa la campanya "Passaport Científic". Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure la participació del públic en les activitats programades. Les persones que acreditin que han participat en tres o més activitats de la Setmana de la Ciència d’enguany participaran en un sorteig de diferents obsequis com ara entrades de museus, llibres, etc., que s’aniran concretant i anunciant.

L’entrada a l’espectacle és gratuïta.