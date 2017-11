La ciència-ficció i la fantasia, protagonistes aquest novembre de les biblioteques de Vilanova

Al llarg de tot el mes de novembre la ciència-ficció i la fantasia seran les grans protagonistes de l'oferta cultural de Vilanova i la Geltrú. La Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia (SCCFF) organitza el 25 i 26 de novembre de 2017 a Neàpolis la CATCON 2017, la I Convenció Catalana de Ciència-ficció i Fantasia.

Aquesta és la primera convenció centrada en la ciència-ficció i la fantasia en català que se celebra als territoris de parla catalana. L'activitat té el suport de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

Activitats complementàries a la ciutat

Per tal d'apropar aquests gèneres a tota la ciutadania, i amb l'objectiu de promoure el seu coneixement i difondre la CatCon, s'han organitzat diverses activitats:

· De l'1 de novembre al 3 de desembre "La vitrina: Artcher, Kirk & Picard" al Museu Víctor Balaguer, mostra de documents de ciència-ficció i fantasia.

· Divendres 10 de novembre a les 20 h a la biblioteca Joan Oliva, xerrada "Star Wars: naus espacials, espases-làser i imperis galàctics de nyigui-nyogui", a càrrec de Manuel Moreno Lupiáñez, professor de l'UPC de Vilanova i la Geltrú.

· Dilluns 13 de novembre a les 19 h a la biblioteca Armand Cardona trobada amb l'autor David Cirici per comentar el llibre "Zona prohibida".

· Dimarts 14 de novembre a les 20.30 h al Teatre Principal, projecció i cinefòrum, amb ‘Moon', de Duncan Jones (2009), a càrrec de Jaume Felipe, bibliotecari especialitzat en cinema i fan de la ciència-ficció. Ho organitza el Cineclub Sala 1.

· Diumenge 19 de novembre a les 12 h a l'Espai Far, activitat familiar "Jules Verne per un dia", per a majors de 6 anys i amb inscripció prèvia (cost 2€).

· Del 20 al 24 de novembre a la Biblioteca de l'EPSEVG-UPC "Exposició bibliogràfica Premi UPC de Ciència Ficció (1991-2016)". Mostra d'obres premiades en aquest premi literari internacional de ciència-ficció.

· Dimecres 22 de novembre a les 19 h a la biblioteca Armand Cardona, xerrada "La ciència dels superherois", a càrrec de Jordi Ojeda, professor de la Universitat de Barcelona.

A banda de la participació directa de la Societat Catalana de Ciència-ficció, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, aquesta programació ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Biblioteca de l'EPSEVG-UPC, la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, el Cineclub Sala1, l'Espai Far i la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú.