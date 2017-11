Vilanova homenatja el pintor Jaume Brichfeus amb una exposició antològica a La Sala a partir de divendres

La Masia Cabanyes, la plaça de les Casernes, Sota Ribes o Montserrat són alguns dels escenaris que protagonitzen l'obra del pintor vilanoví Jaume Brichfeus, un artista que rebrà un homenatge pòstum a través d'una exposició antològica a La Sala a partir d'aquest divendres al Centre d'Art Contemporani La Sala. La mostra està dedicada a la vessant artística de Brichfaus, però també a la humana, com a ciutadà disposat a col·laborar amb nombroses iniciatives de la vida cultural i associativa de Vilanova. Brichfeus, desaparegut el passat mes de juliol als 86 anys, va dedicar-se especialment a recrear paisatges, marines i festes populars a través d'aquarel·les i olis, a més d'exercir com a il·lustrador, sent autor d'ex-libris, una auca dels Tres Tombs o punts de llibre, una faceta que també s'exhibirà a la mostra.

La primera exposició, l'any 1950

Nascut l'any 1931, Jaume Brichfeus va presentar la seva primera exposició individual a Vilanova el 1950. A partir de 1974 va participar en més mostres d'una manera més regular, abocat especialment a plasmar paisatges vilanovins, si bé també van captar la seva atenció altres indrets com Viladellops, on passava els estius, o Montserrat, un entorn que apareix en bona part de la seva obra a través de pintures de les que no es va voler desprendre mai.

"No va pretendre ser un pintor de buscar nom. El 90% de les seves exposicions van ser a Vilanova. La seva senzillesa no el feia pretendre arribar a galeries de Barcelona. Ell anava fent", ha recordat el coordinador tècnic de l'exposició antològica i amic del pintor, Xavier Capdet, durant la roda de premsa sobre la mostra d'aquest dilluns al migdia. La "despreocupació en posar dates" a la seva obra és un dels costums de l'artista que ha volgut recordar, de manera entranyable, Capdet, que també s'ha referit a la passió del pintor per les "natures mortes". El coordinador tècnic també ha destacat que l'artista va poder treballar durant tres mesos en aquesta exposició, una proposta que va generar-li "molta il·lusió", segons ha explicat la seva filla, Núria Brichfeus. "Era molt emotiu per a ell aquest reconeixement", ha explicat Brichfeus, que també ha volgut agrair la col·laboració de les famílies que han cedit les obres del seu pare per poder realitzar l'exposició.

Un homenatge a la persona i a l'artista

L'exposició antològica dedicada a Brichfeus "és un homenatge a la seva persona i a la seva trajectòria artística", en paraules de la regidora de Cultura, Teresa Llorens. "Jaume Brichfeus era una d'aquelles persones properes, senzilles. Podrem veure aquesta exposició com a pintor vilanoví, i hem de destacar-lo com a persona que va col·laborar amb moltíssimes entitats", ha afegit Llorens.

La inauguració de la mostra antològica se celebrarà aquest divendres 17 de novembre, a les 19 hores. L'exposició es podrà veure fins al 7 de gener. La Sala organitza una visita comentada el diumenge 3 de desembre a les 12 hores, i una lectura de textos entorn de l'artista a càrrec de l'actriu Carme Jariod i el Quartet de corda de l'Escola Municipal de Música Mestre Montserrat el dissabte 16 de desembre a les 19 hores. El centre també ofereix visites comentades per a grups amb reserva prèvia.