El grup teatral Gent de Teatre de Sitges estrenarà ‘L’Auca del Sr. Rusiñol’

El col·lectiu Gent de Teatre de Sitges representarà els dies 18 i 19 de novembre ‘L’Auca del Sr. Rusiñol’ en format de lectura mixta teatralitzada. El Saló d’Or del Palau Maricel acollirà la representació teatral de l’obra, escrita pel dramaturg català Agustí Soler i Mas estrenada l’any 1982. En aquest espai emblemàtic i russinyolenc, 24 actors llegiran i interpretaran ‘L’auca del Sr. Rusiñol’ en tres funcions. Les representacions seran dissabte 18 de novembre a les 18 h i a les 21 hores, i també diumenge 19 de novembre a les 19 hores. Les entrades costen 10 euros i es poden adquirir una hora abans de cada representació al mateix Palau Maricel.

La regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, explica que “amb aquesta activitat que es fa amb el suport de la regidoria de Cultura participem de nou amb la celebració del centenari de l’’Auca del Sr Esteve’ que durant tot aquest any hem estat duent a terme”.

‘L’Auca del Sr. Rusiñol’ és un retaule inspirat en la vida i llegenda de l’artista. Al llarg de 21 quadres s’expliquen diversos episodis de la seva vida com l’estreta relació amb el seu avi o les vivències amb artistes, dramaturgs i intel·lectuals com Ramon Casas, Enric Clarasó, Ramon Canudas, Àngel Guimerà, Josep Pla, Miquel Utrillo, Amadeu Vives, l’actriu Maria Guerrero o la dramaturga Emilia Pardo Bazán. La primera trobada amb la seva dona, Lluïsa Denís, el naixement de la seva filla Maria, la fundació del Cau Ferrat, la tercera Festa Modernista a Sitges, la seva greu malaltia i la retirada a Aranjuez són alguns dels episodis que retrata una obra que comença el 25 de febrer de l’any 1861 quan neix Santiago Rusiñol i acaba el 13 de juny de 1931, data de la seva mort. L’obra va ser estrenada a Navarcles l’any 1982 i ara de la mà del grup Gent de Teatre de Sitges es presenta llegida, però alhora interpretada i fent paleses les característiques diferencials dels personatges respectius.



Amb aquesta representació, Gent de Teatre de Sitges vol reivindicar, d’una banda, la commemoració del centenari de l’estrena teatral de ‘L’Auca del Sr. Esteve’ escrita per Santiago Rusiñol i, de l’altra, el desè aniversari de la representació d’aquesta obra interpretada també pel col·lectiu com a cloenda de la celebració de l’Any Rusiñol a l’Hotel Melià Sitges.



Gent de Teatre va començar els assajos de l’obra el mes de juny i els dies 18 i 19 de novembre en mostrarà el resultat. ‘L’Auca del Sr. Rusiñol’ compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sitges i Museus de Sitges.

La celebració del centenari de ‘L’Auca del senyor Esteve’ es complementarà amb una exposició dedicada als 100 anys d’aquesta obra escrita per Santiago Rusiñol. La mostra, organitzada per l’Institut Joan Ramon Benaprès amb el suport de l’Ajuntament de Sitges s’inaugurarà el proper 25 de novembre a les 18 hores.



Representació teatral ‘L’Auca del Sr. Rusiñol’



Dissabte 18 de novembre a les 18 h i a les 21 h

Saló d’Or del Palau Maricel



Diumenge 19 de novembre a les 19 h

Saló d’Or del Palau Maricel

Preu 10 euros (venda d’entrades des d’una hora abans de cada representació al mateix Palau Maricel).



Gent de Teatre de Sitges és un col·lectiu de sitgetans amants del teatre amateur que de tant en tant s’escau algun esdeveniment, però sense un grup estable. Els més veterans del grup ja havien format part del grup teatral del Patronat d’A.S.C. durant prop de quaranta anys fins a la seva dissolució a meitats dels anys 90.



El col·lectiu es va formar a finals de l’any 2006 després de rebre la proposta de representar ‘L’Auca del Sr. Esteve’ com a cloenda dels actes de l’Any Rusiñol. Més d’un centenar de persones van posar en escena l’espectacle a l’auditori de l’Hotel Melià Sitges el 2 de juny de 2007.



Aquest projecte teatral va tenir continuïtat l’any següent amb una altra obra l’any 2008 coincidint amb els 30 anys d’haver representat ‘Don Juan Tenorio’ es va portar a escena una versió actualitzada i còmica a càrrec del desaparegut Jànio Marti. El muntatge va ser representat per Tots Sants. Des d’aleshores el col·lectiu Gent de Teatre de Sitges ha realitzat algunes activitats teatrals més de diferents gèneres i formats.