Els Bordegassos tanquen l’any amb una actuació plàcida a Barcelona

Punt final a la temporada castellera per als Bordegassos de Vilanova, que aquest diumenge van actuar al Dia de la Colla dels Castellers de Barcelona. Els de la camisa groc terrós, que afrontaven la cita amb moltes baixes –especialment al pis de quints– després del seu Dia de la Colla, van apostar pels set pisos per segellar una temporada notable en la qual en la qual han assolit els objectius marcats a principis de temporada, amb el tres i el quatre de vuit plenament consolidats. Aquest 2017 els Bordegassos el tanquen havent descarregat 17 castells de vuit.

La diada d'aquest diiumenge, per segona setmana consecutiva, no va poder ser completa. Els Bordegassos van obrir plaça amb un plàcid quatre de set amb l'agulla que van descarregar sense cap complicació. El castell va servir per avançar feina de cara a l'any vinent en l'alleugeriment dels pisos superiors. Era el primer quatre de set amb l'agulla per a Laia Cruells com a quart del pilar. També van aprofitar el castell per donar rodatge al tronc de castellers menys habituats a pujar.

A segona ronda el castell escollit va ser el cinc de set. El van descarregar a la segona, després d'un anecdòtic intent desmuntat. Amb algun retoc, a la segona el van descarregar sense cap complicació. El castell també va tenir una estrena. Raquel Díaz, que va pujar a dosos, va fer el seu primer castell a plaça. El planter de canalla de la colla continua augmentant i deixa bones perspectives de cara a la propera temporada. Dos pilars de quatre van tancar la diada, que també havien obert amb un pilar de quatre.

Per segona vegada consecutiva, els Bordegassos no van poder completar tres castells. Si una setmana abans havia estat arran de la suspensió de la diada després de la caiguda del cinc de vuit vilanoví, aquest cop la suma d'una caiguda dels Castellers de Barcelona i una altra dels de Sabadell també va deixar la diada sense tercera ronda.

Els Castellers de Barcelona van obrir plaça amb el cinc de nou, un castell de dificultat màxima que no han assolit. Van col·locar-hi dosos, però l'estructura va haver de començar massa d'hora i va acabar cedint. Els barcelonins van respondre descarregant el quatre de nou amb una defensa èpica, en què un dels rengles es va enfonsar considerablement. Van tancar la diada amb el tres de vuit i set pilars de quatre. Els Castellers de Sabadell tampoc no se'n van sortir amb la seva gran aposta del dia. Van deixar la primera ronda en blanc desmuntant peus de quatre de nou i a segona ronda el castell els va quedar en intent. Posteriorment van sortir del pas descarregant sense problemes el cinc i el set de set, a més del pilar de cinc.

Dissabte, castells a la Fira

Per la seva part, dissabte els Bordegassos van portar els castells a la Fira de Novembre. Van començar a les dotze, oferint un taller de castells, i tot seguit van oferir una àgil actuació de castells de sis, amb un pilar de quatre, el quatre de sis amb l'agulla, el tres de sis net, la torre de sis, el cinc de sis, el pilar de cinc i el pilar de quatre.