Josep Maria Ràfols: ‘Tenia ganes de portar la novel·la a Vilanova’

El periodista, escriptor i historiador Josep Maria Ràfols ha aconseguit reunir les seves tres passions en una mateixa novel·la, El xiscle de la sirena (Pagès Editors, 2017). Una obra on desplega el resultat d’una investigació, l’experiència del periodisme i una expressió literària captivadora.

La novel·la és un viatge en el temps on el misteri de la sirena esdevé la imatge d’una protesta. Lluny queden els cants d’una sirena enlluernadora o entabanadora. El xiscle és una queixa. Una societat que es transforma, creix i ofega, esquerdada per personatges del subsòl i personatges d’una elit corrupte i usurpadora de vides i somnis. L’obra, dividida en tres parts, ens situa en el futur, d’aquí a vint anys, per després anar enrere i aturar-se en els segles XVIII i XX. Una Barcelona en transformació, amb els trets més clamorosos de cada època, marca l’espai en el que el relat es va succeint. Els elements de la narració recorden els clàssics binomis, gairebé imprescindibles, dels bons i dolents, passat i futur, en una successió de fets, “en bona base reals, que vaig poder investigar”, comenta Ràfols, com és el cas de la història amb que s’inicia l’obra. El periple de personatges, des del bisbe, el capità general, el periodista, l’empresari... són en essència l’engranatge d’una història d’històries amb un origen comú, que caldrà anar descobrint des de la primera fins a la darrera pàgina. I les dones, són la clau i al mateix temps el pany de cada relat.

L’escriptor ha deixat anar un llenguatge contundent en l’expressivitat i en el to, agosarat en determinats episodis per la cruesa de la narració, i en d’altres tendre per la màgia de la ficció. S’allunya del periodisme i dels treballs d’investigació per endinsar-se en una ficció històrica, dins d’un paisatge conegut i amb bona dosi d’experiències pròpies de l’autor, passades pel filtre d’una literatura propera.

L’obra va guanyar el premi Fiter i Rossell del Ministeri de Cultura andorrà a la millor novel·la en llengua catalana(2016). I a partir d’una experiència pròpia a Andorra, Ràfols també li dedica un episodi del llibre al país veí. El mar, imprescindible llar del xiscle de la sirena, és una mar que ressona pels diferents relats que conflueixen en una novel·la que amaga misteris, crims, passions i més de dos segles d’història, ja sigui entre els murs d’una antiga església o en una estació de metro abandonada.

Josep Maria Ràfols, ens ha avançat alguns dels misteris per EIX DIARi en l’entrevista que hem mantingut a la Biblioteca Cardona Torrandell de Vilanova i la Geltrú. La resta queda per donar-se a conèixer el proper dijous, en la presentació de la novel·la a la llibreria Llorens, a partir de les set de la tarda, a càrrec del també escriptor i periodista Vicenç Villatoro. I encara millor, la resta de misteris deixarem que es vagin desvetllant pàgina a pàgina, paràgraf a paràgraf, i de mica en mica, com s’assaboreixen les delícies.

Rafols, cofundador d’El Periodico de Catalunya, periodista dels serveis informatius de TV3 en la primera etapa, i guionista de diferents documentals per a la televisió, presenta la seva primera novel·la i confessa tenir les primeres pàgines de la següent en marxa. El proper pas serà descobrir, també llegint, de que es podrà tractar.