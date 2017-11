El Festival Zoom d'Igualada incrementa un 11% el pressupost i comptarà amb una vintena d'estrenes absolutes

El Zoom, el Festival Internacional de ficció televisiva i formats, arriba a la 15a edició amb un total de 45 produccions –una vintena de les quals seran estrenes- i novetats destacades com la creació del Talent Campus de Formats de Televisió. A més, el certamen compta a dia d'avui amb una bona salut econòmica després de passar "moments complicats" i en l'edició d'enguany s'incrementa un 11% el pressupost arribant als 90.200 euros, tal com ha detallat un dels directors del festival, Jordi Comellas. Pel que fa al Talent Campus, es tracta d'una estada formativa per desenvolupar idees pròpies de nous formats per a televisió o altres canals i, en la seva primera edició, comptarà amb nou participants. Alguns dels premiats d'enguany seran Àngel Casas (Premi d'Honor), Saber y Ganar (Premi Tu ets la tele), Bruna Cusí (Premi Auguri Sita Murt) o Nit i Dia (millor sèrie espanyola).

Del 21 al 26 de novembre tindrà lloc a Igualada i Barcelona la 15a edició del Festival Zoom. En total, el certamen projectarà 45 produccions d'arreu del món, un 44% de les quals seran estrenes absolutes. A banda dels vuit telefilms que competiran a la Secció Oficial, també es projectaran produccions a les seccions Zoom Series, Zoom Kids, Zoom Jove, Zoom KM0, Zoom Trendy i Zoom Especial Auga.

A la Secció Oficial del festival hi competiran 8 pel·lícules –totes elles seran preestrenes- provinents de l'estat espanyol, la República Txeca, Alemanya i Itàlia. En concret, el film que inaugurarà el certamen serà 'El Nom', dirigida per Joel Joan. Les altres set produccions que formen part de la secció oficial són: 'Charité', de Sönke Wortmann (República Txeca, 2016); 'Vida Privada', de Sílvia Munt (Espanya, 2017); 'Els fills del sol', de Ramon Costafreda i Kiko Ruiz Claverol (Espanya, 2016), 'Memo', d'István Tasnadi (Hongria, 2016); 'Wunschkinder', d'Emily Atef (Alemanya, 2016); 'In arte Nino', de Luca Manfredi (Itàlia, 2016); i 'De la ley a la ley', de Sílvia Quer (Espanya, 2017).

Novetat del Zoom: el Talent Campus de Formats de Televisió

La novetat principal de la 15a edició del Zoom serà la creació del Talent Campus de Formats de Televisió, una estada formativa per desenvolupar idees pròpies de nous formats per a televisions o altres canals. Tal com ha relatat la codirectora del festival, Anna Cervera, en aquesta primera edició del Campus hi participaran un total de nou persones que durant quatre dies assistiran a sessions matinals impartides per professionals de la televisió i rebran a les tardes sessions tutorials personalitzades a càrrec de Toni Marín i Àlex Solà.

Cervera ha relatat que es tracta d'un projecte que es vol anar potenciant en les properes edicions i que s'ha partit de la premissa que els participants "podien presentar una idea en qualsevol estat de desenvolupament". En general, ha dit, les propostes presentades tenen a veure amb concursos de televisió o 'realities' i l'objectiu és que "aquestes idees embrionàries durant els dies del Campus s'acabin desenvolupant i es deixin a punt per presentar-les a les televisions o productores perquè esdevinguin una realitat". De fet, segons Cervera, l'objectiu és "convertir-nos en un punt de referència de creativitat i també un punt de trobada de nou talent que conflueixi amb el món professional".

De cara a properes edicions, el codirector del Zoom, Jordi Comellas, ha explicat que s'ha signat un conveni de col·laboració amb la fundació Unesco Igualada perquè es puguin becar estudiants d'altres països, sobretot de Sud Amèrica, perquè puguin participar al Talent Campus. En aquesta primera edició hi haurà un participant de Colòmbia.

Els premis del Zoom 2017

En aquesta quinzena edició del Zoom reconeixerà amb el Premi d'Honor al periodista Àngel Casas, mentre que el Premi Tu ets la tele, que s'ha recuperar aquest any després de diverses edicions sense entregar-se, recaurà en el programa 'Saber y Ganar', presentat per Jordi Hurtado, que fa vint anys que s'emet diàriament. Per altra banda, el Premi Auguri Sita Murt, dedicat a les joves promeses de l'ofici, recaurà en l'actriu catalana Bruna Cusí, recent coprotagonista del film 'Estiu 1993'. El Premi a la Millor Sèrie Espanyola serà per a la producció de TV3 i Mediapro 'Nit i Dia'.

15 anys d'història

El Festival Zoom va néixer a Igualada l'any 2003 com a aparador de les pel·lícules realitzades per a televisió, un gènere poc valorat a principis dels anys 2000. Segons ha explicat Anna Cervera, "quan vam començar el festival la gent ens mirava estranyada perquè la ficció televisiva era un gènere menor i, fins i tot, no hi havia ni la figura del crític de televisió". Al llarg d'aquests anys la codirectora del festival ha dit que "hi ha hagut una evolució molt important de la ficció televisiva i la indústria ha fet un salt qualitatiu molt gran".

De la seva banda, Jordi Comellas ha relatat que el Zoom ha passat per moments molt complicats degut a la crisi econòmica però ha valorat especialment que hagi sobreviscut. "En aquests quinze anys hem anat veient altres festivals de televisió que es creaven i desapareixien i, per tant, podem estar contents que encara estiguem aquí", ha relatat. De fet, Comellas ha dit que en aquesta edició s'ha incrementat un 11% del pressupost fins arribar als 90.200 euros.