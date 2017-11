L'hongaresa 'Jupiter's Moon', premiada com a millor film del Festival de Sitges 2017, arriba a la gran pantalla

CARTELLERA DE CINEMA

La pel·lícula hongaresa 'Jupiter's Moon', dirigida per Kornél Mundruczó, arriba aquest divendres a la gran pantalla, el film que es va erigir com la millor pel·lícula de la 50a edició del Festival de cinema de Sitges 2017. Una cinta de ciència ficció que aborda d'una manera poc convencional la tragèdia dels refugiats sirians a Hongria. Una de les estrenes destacades és el film de superherois la 'Liga de la Justicia' dirigida per Zach Snyder, pare de films com 'Watchmen' o '300', una de les pel·lícules més esperades pels fans d'aquest gènere per aquest 2017. Altres noms destacats de la setmana són la colombiana 'Los nadie', la japonesa 'Hacia la luz' i el drama 'Una razón para vivir' protagonitzada per l'actor Andrew Garfield. 'L'Illa dels monstres' és un film d'animació que s'estrena aquest divendres en català.

El director de 'Jupiter's Moon' va explicar, en roda de premsa a Sitges, que en el film, que ha comportat un procés molt llarg d'investigació, van voler mostrar "tota la complexitat de al crisi dels refugiats i no només una foto en blanc i negre". De fet, el director va relatar que durant la crisi de refugiats a Hongria, van rodar més de cent hores de material documental i, una part, també es pot veure al film. Amb tot, algunes escenes com les de dins del camp de refugiats, Mundruczó va manifestar que van ser una "creació total", ja que "no ens van donar permís per gravar dins dels camps ni que ja estiguessin tancats".

En intentar creuar il·legalment la frontera, el jove emigrant Aryan és disparat, i la ferida li atorga el poder de levitar. Amb l'ajut del doctor Stern, aconsegueix escapar-se d'un camp de refugiats. Fascinat pels superpoders d'Aryan, Stern veu l'oportunitat d'explotar el miracle. Aquest és l'argument de la pel·lícula 'Jupiter's Moon', de Kornél Mundruczó, que ha guanyat el premi al millor film del Festival de Sitges 2017 i que ja va sorprendre al Festival de Cannes. A banda del premi a la millor pel·lícula, 'Jupiter's Moon' també s'ha endut el guardó als millors efectes especials.

A través de la figura d'Aryan, que segons el director del film podria ser un àngel, la pel·lícula "vol transmetre que aquesta crisi no és una cosa que ens ve de nou i, per tant, l'hem d'utilitzar per aprendre la lliçó". En aquest sentit, Mundruczó va subratllar que aquesta crisi "no és contra Europa sinó per a Europa" i va considerar que és important "aprendre d'ella".

La 'Liga de la Justicia'

Després dels fets que es van produir al film 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia', Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) comença a reclutar a diversos superherois, Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) i Cyborg (Ray Fisher), per a enfrontar-se a una nova amenaça, mentre tracta d'acceptar la mort de Superman (Henry Cavill). Zach Snyder ha estat el director de la pel·lícula, però va haver d'abandonar el projecte a les seves acaballes per la mort de la seva filla. A Snyder el va substituir Joss Whedon, qui va escriure les dues primeres parts de 'Vengadores' de Marvel.

'Los nadie'

'Los nadie' és una pel·lícula colombiana que tracta sobre cinc "germans" del carrer que es coneixen enmig d'una ciutat hostil. Formen un grup de joves units per les seves ànsies de viatjar i que troben en l'art de carrer i la música el lloc on poder refugiar-se i una possibilitat per poder escapar. Juan Sebastián Mesa n'és el director.

'L'Illa dels monstres'

'L'Illa dels monstres' és un film d'animació que s'estrena aquest divendres en català. Leopoldo Aguilar és el director d'aquesta història, que narra quan el Lucas descobreix que és un monstre i vol anar a Monster Island per conèixer els seus orígens. Conviurà amb tota mena de monstres i entendrà que es pot tenir una família diferent.

'Con los brazos abiertos'

Des de França s'estrena la comèdia 'Con los brazos abiertos', dirigida per Philippe De Chauveron i protagonitzada per Christian Clavier i Ary Abittan. En aquesta història, un reconegut escriptor Jean-Etienne Fougerole és un intel·lectual humanista casat amb una rica hereva. Durant un debat televisiu parlant de la seva nova novel·la 'Brazos Abiertos' invitant als més necessitats a ser benvinguts, el seu oponent el desafia a aplicar el que defensa. Fougerole accepta el repte i aquella mateixa tarda sona la seva porta i les seves conviccions es posaran a prova.

'Hacia la luz'

Naomi Kawase, la directora de la destacada pel·lícula 'Una pasteleria en Tokyo', estrena aquesta setmana 'Hacia la luz'. La seva protagonista Misako (Ayame Misaki) es guanya la vida fent audiodescripcions de pel·lícules, i Nakamori (Masatoshi Nagase) és un fotògraf a punt de perdre la vista. Dues persones que aconseguiran connectar, tot i les seves diferències, a través del cinema.

'Una razón para vivir'

L'actor Andrew Garfield és el protagonista del drama 'Una razón para vivir' dirigida per Andy Serkis, actor conegut per posar-se a la pell de Gollum a la trilogia de 'El Senyor dels Anells'. El personatge principal Robin s'enamora de la Claire Foy a primera vista, però aviat ell pateix un atac de poliomielitis i es queda completament paralitzat de per vida. Ells però no es van donar per vençuts.

'Medidas extremas'

Finnur és un cardiocirurgià d'èxit, feliçment cassat i amb dues filles. La seva vida familiar es comença a complicar quan l'Anna, la seva filla gran, inicia una relació amb un traficant de drogues. La mala influència d'aquest sobre ella i sobre tota la família és cada vegada més perillosa. Baltasar Kormákur és el director d'aquest thriller islandès.

'El autor'

A 'El autor', Álvaro (Javier Gutiérrez) vol ser escriptor, però tot el que escriu és fals, pretensiós i insípid. Treballa com a escrivent a una notaria de Sevilla i la seva vida és gris. La seva esposa, Amanda (María León), és tot el contrari. Sempre ha tingut els peus a terra i mai ha somiat en ser escriptora. No obstant això, és ella la que es posa a escriure i publica un best‐seller. La separació és inevitable, però l'Álvaro es mostra decidit a aconseguir una novel·la d'èxit. Manuel Martín Cuenca és el director d'aquest drama. ´

'Los demás días'

El documental 'Los demás días' està dirigit per Carlos Agulló. El llargmetratge defensa que la lluita per la vida no ha de ser un combat contra la mort perquè en algun moment aquesta serà una batalla perduda. El documental presenta al doctor Pablo Iglesias, metge en cuidats pal·liatius, que recalca que aquesta no és tan una qüestió de morir dignament, sinó de viure bé fins el darrer moment.