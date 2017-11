Els Xicots de Vilafranca "apadrinen" un nou videojoc que simula el món casteller

Aquest divendres a la tarda tindrà lloc la presentació del videojoc “Fent Pinya”, una producció de RaskEmbo, que simula les experiències del món casteller. En el joc, l’usuari crea la seva pròpia colla i ha de demostrar les seves habilitats per fer-la créixer i evolucionar, participant en actuacions i concursos, i comptant amb la puntuació oficial. Els Xicots de Vilafranca acullen la presentació a les 19 h al seu local social, com a acte emmarcat en els 35 anys de la colla.

“Fent Pinya”, dissenyat per Raquel Ribera i Guillem Bellot, ja és disponible per Android en català, castellà i anglès. En l’acte de divendres a Cal Noi-Noi, tothom qui ho desitgi el podrà provar i comprovar com els castells són també un món apassionant en l’entorn virtual.