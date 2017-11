Dos quadres del Museu Deu viatgen a l’exposició:"Olga Sacharoff: pintura, poesia i emancipació" del Museu d'Art de Girona

Aquest any 2017 es compleixen cinquanta anys de la mort a Barcelona de la pintora Olga Sacharoff, nascuda a Geòrgia però fortament arrelada a Catalunya. El Govern de la Generalitat va acordar declarar l’efemèride com a commemoració oficial d’aquest any.



Olga Sacharoff va néixer a Tbilisi (Geòrgia), on va estudiar Belles Arts, però aviat es va traslladar a París, al barri de Montparnasse, on va exposar la seva obra als principals salons d’avantguarda. Amb motiu de les dues guerres mundials, fa estades a Tossa de Mar, punt de trobada de molts artistes d’avantguarda, i a Barcelona, on s’instal·la definitivament l’any 1940.

Des del mes de novembre de 2017 fins el mes de juny de 2018 estan previstos tot un seguit d’actes per tal de commemorar l’efemèride i dels quals el Museu Deu del Vendrell n’és un dels col·laboradors.

El proper dissabte 25 de novembre, a les 12 h, s’inaugurarà al Museu d’Art de Girona l’exposició titulada “Olga Sacharoff: pintura, poesia i emancipació”. Aquesta mostra, comissariada per Elina Norandi, reunirà pintures, dibuixos, objectes i documents de l’artista en un recorregut al llarg de la seva vida. Cal recordar que Sacharoff va passar molts estius a la localitat de Tossa de Mar, on va exposar i va participar en la seva vida social i cultural. També hi ha programades exposicions i xerrades a l’Espai Putxet i a l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja, un cicle de conferències a la Universitat de Barcelona o un acte rememoratiu al Museu de Montserrat, entre d’altres activitats.

Sacharoff va utilitzar tota mena de tècniques, oli, aquarel·la, pastel, collage o aiguafort, i diversos gèneres i temàtiques com bodegons, paisatges, quadres de flors, escenes quotidianes i retrats. Les obres que el Museu Deu del Vendrell cedeix en préstec són dos olis sobre tela que porten per títol Des de la torre i Berenar, respectivament. Aquestes obres s’exposen de forma permanent a la segona planta d'exposicions del Museu Deu i destaquen pel seu estil personal i uns colors brillants.





El Museu Deu s’afegeix a la Setmana de la Ciència

Del 10 al 19 de novembre se celebra a Catalunya la 22a Setmana de la Ciència, durant la qual se celebren un ampli conjunt d’activitats de divulgació científica arreu de Catalunya com ara jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs, tallers científics…

El fil conductor de l’edició d’enguany és el turisme sostenible, amb motiu de la celebració de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament promogut per Nacions Unides, que aspira a sensibilitzar els responsables de prendre decisions i el públic en general de la contribució del turisme sostenible al desenvolupament.

El Museu Deu s’uneix a aquesta iniciativa amb una jornada de portes obertes el diumenge 19 de novembre en el seu horari habitual, d’11 a 14h.

La Setmana de la Ciència és una activitat coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.