Els vilanovins Mareta Bufona presenten el seu disc de debut "Vine al camp"

Els vilanovins Mareta Bufona estrenen el proper 9 de desembre el seu disc de debut "Vine al camp". La banda està formada per músics vilanovins vinculats a la vida cultural de la ciutat: Marc Bala (Copa Lotus), Llorenç Orriols (Línia Maginot, Zebrass, etc.), Roger Ribera (Tokyo Sex Destruction, Parabòlic) i Sergi Rigol (Èrase una vez, Raggatuning)

Mareta Bufona, que es defineix a sí mateixa com "la banda revelació del barri de Mar de Vilanova i la Geltrú", presenta el seu LP de debut 'Vine al camp' (Bones Festes, 2017), enregistrat a estones lliures a l'estudi Cal Pau Recordings sota la direcció de Víctor Garcia.

Per aquest disc Mareta Bufona s'ha dedicat a "embrutar guitarres pop, afegir vinagre a les dolçes melodies i a rebregar amb força les vàlvules dels amplificadors". El disc arriba després de la bona acollida de la seva primera demo en casset 'Molt honorable EP ' (Bones Festes, 2015), considerada per la revista Mondosonoro una de les millors maquetes de l'any a Catalunya.

De moment, el cançoner ha sonat als millors escenaris del Garraf, o com ells l'han anomenat, la seva primera 'gira Ciàtica'. Malgrat aquesta primera referència els agafa en un bon moment (entre la postjoventut i la premaduresa moderada) es recorden a ells mateixos que 'ja no són a temps de ser nens prodigis'. És així com les seves lletres neixen de la frustació pròpia de les comunitats pseudo-xovinistes i anhelen, sense masses pretencions, seguir fent el que més els agrada: cantar i espantar els mals. Deu ser per això que s'erigeixen amb orgull com una banda local.