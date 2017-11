Franz Ferdinand actuarà al Vida 2018

El grup escocès Franz Ferdinand durant el concert per la independència a Edimburg l'any 2014. ACN

Franz Ferdinand se suma al cartell del Vida 2018, segons ha desvetllat l'organització del festival en la festa de presentació celebrada aquest dijous al vespre a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. La banda escocesa portarà a Vilanova i la Geltrú el seu darrer disc, 'Always Ascending', que sortirà a la venda el proper 9 de febrer, després de gairebé cinc anys d'espera. L'àlbum ha estat enregistrat a Londres i Paris, i l'ha produït per Philippe Zdar, qui anteriorment ha treballat amb Cassius i Phoneix. Al nou treball, el grup liderat per Alex Kapranos mescla les sonoritats dels anys 70 amb ritmes de pista de ball. Amb l'anunci de Franz Ferdinand, ja són dos els noms confirmats pel Vida 2018, que ja comptava amb Nick Mulvey.

D'altra banda, el Vida també ha revelat el nou logotip amb què il•lustrarà la cinquena edició del festival, que se celebrarà del 28 de juny a l'1 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes. La nova imatge es basa en una nova tipografia "més actual, atrevida i dinàmica que representa la identitat del festival", han destacat els organitzadors.