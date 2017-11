El Casino Prado Suburense reviu 140 anys d’història en la seva gala d’aniversari

El 18 de novembre del 1877 es va fundar oficialment el Casino Prado Suburense. Per celebrar l’efemèride, 140 anys després, l’entitat centenària va celebrar dissabte passat una gran gala, que va servir per inaugurar oficialment la restauració del teatre noucentista, realitzada en els darrers mesos. L’acte, presentat pel periodista sitgetà Jaume Freixes, es va iniciar amb la descoberta de la placa commemorativa a la façana del Prado.

Al llarg de la gala, es va fer un repàs a moments històrics i representatius del Casino Prado Suburense, seguint el lema ‘140 anys Sempre Presents!’, la projecció de diferents imatges de personatges de diferents àmbits i els testimonis audiovisuals de les seccions pradistes. L’acte va ser amenitzat per la música en directe d’una orquestra en el nou fossar i les actuacions del cantant emergent Joan Rovira i de la ballarina del Prado Carlota Martín.

La gran sorpresa de la nit va arribar de la mà de Ramon Soler, que va entregar a la presidenta del Casino Prado, Carme Artigas, el document amb els estatuts fundacionals del Casino Suburense, que guardava la família Soler. El Casino Suburense, fundat el 1861, va ser l’embrió del Casino Prado Suburense.

L’alcalde, Miquel Forns, va remarcar que “heu fet possible la història de Sitges, junt amb El Retiro" i també va destacar que l’activitat duta a terme per l’entitat havia permès transmetre “uns importants valors per als sitgetans, la cultura i el país”. L’acte va finalitzar als jardins del Casino Prado amb la bufada d’espelmes d’un gran pastís commemoratiu.