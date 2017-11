Xavier Viñamata, descendent de la família Llopis de Sitges, fa donació de 5.000 euros per a accions a l’Arxiu Històric

Xavier Viñamata Camp, descendent de la família Llopis de Sitges, ha fet una donació de 5.000 euros per a destinar a accions en benefici de la conservació i la difusió dels fons de l’Arxiu Històric Municipal de Sitges. L’acte oficial de formalització del donatiu, celebrat el 17 de novembre a l’alcaldia, ha comptat amb la presència del batlle Miquel Forns i de l’enginyer industrial jubilat, i mecenes, Xavier Viñamata. Durant la signatura del conveni també han estat acompanyats per Xavier Miret, l’arxiver de l’Arxiu Històric de Sitges. La donació es destinarà a la digitalització del registre civil municipal 1841- 1874.



Viñamata ha manifestat que “ha volgut fer aquesta donació en record dels meus avantpassats i renovant el vincle familiar amb Sitges. El meu avantpassat, el notari Bernardí Llopis i Ribera va ser arxiver municipal a la primera meitat del segle XIX, va ser qui va començar a recopilar documents de Sitges i de la seva família mentre en paral·lel també s’ocupava de correus que estava a la casa de la família Llopis. Els seus descendents van continuar la producció de malvasia de Sitges. Fins i tot, Bernardí Llopis Pujol va exportar-la cap a Europa. De generació en generació, es va preservar les vinyes i les cases fins que Manuel Llopis i Bofill va llegar la casa pairal a la Diputació de Barcelona amb la finalitat que l’immoble fos destinat a Museu Romàntic i també va llegar a l’Hospital de Sant Joan les terres i les cases que posseïa a Sitges amb el compromís de mantenir l’elaboració de la malvasia de Sitges. Un dels marmessors va ser el meu avi, Federico Camp Llopis”.



Sitges va enriquir el seu patrimoni museístic, patrimonial i cultural gràcies al mecenatge de Manuel Llopis de Cassades. El mecenes ha afegit també que “Sitges és per mi un record de la meva infantesa, perquè quan era petit venia a passar-hi els estius i m’agrada haver pogut fer aquesta donació perquè en els últims anys he realitzat visites freqüents com a investigador a l’Arxiu històric Municipal al llarg dels quals he reviscolat els meus vincles afectius amb Sitges.



El batlle, Miquel Forns, ha mostrat l’agraïment per la donació en nom de l’Ajuntament de Sitges i ha destacat que el llegat de la seva família encara es manté ben viu. També ha afegit que actes altruistes, com aquest, pretenen reforçar un vincle més fort amb la vila”.



L’acció de mecenatge de Xavier Viñamata obre un camí que encara és extraordinari a Catalunya, mentre que és usual als estats del nord d’Europa.