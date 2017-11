Els vins negres de la DO Penedès més Premium es reivindiquen en un esdeveniment al Palau Baltà

Amb el títol “L’ESPECTACLE: Vins Negres Penedès”, el restaurant El Gat Blau amb la col·laboració de la DO Penedès, celebrarà el proper 11 de novembre al Palau Baltà de Vilafranca del Penedès, un esdeveniment on els vins negres Penedès seran els protagonistes. Per a la propietària de El Gat Blau, Olga Guasch, l’objectiu és acostar al públic final els vins negres d’alta gamma de la DO Penedès, i trencar amb el tòpic de que el Penedès només és terra de blancs. Un total de 19 referències dels 13 cellers participants, es maridaran amb les propostes gastronòmiques del propi restaurant i els formatges de Xerigots. A més, els assistents gaudiran d’un espectacle de dansa creat exclusivament per l’acte, per la ballarina i professora de l’escola Gimdans, Sandra Ferré. Aquest és el primer esdeveniment de tast dedicat exclusivament als vins negres Penedès maridats amb gastronomia i dansa.

Una vetllada dedicada als vins negres Penedès més Premium

Tant des de El Gat Blau com des de la DO Penedès, s’ha volgut agrair als cellers participants la seva aposta per aquests tipus d’actes. Per al director de la DO Penedès, Francesc Olivella, “sense ells no podríem gaudir d’esdeveniments tan especials com aquests”. A més, ha reivindicat els vins negres Penedès i ha defugit del tòpic que relaciona al Penedès com una terra de vins blancs: “Som la denominació d’origen territorial de Catalunya que més vi negre elabora. La seva alta qualitat és demostra dia a dia”. Olivella ha recordat el triple reconeixement que El Turo de les Abelles va rebre en la darrera edició dels Premis Vinari, una nit on aquest vi de Finca Viladellops va rebre el premi al millor vi negre, al millor vi ecològic i al millor vi català.

La primera edició de “L’ESPECTACLE: Vins Negres Penedès” comptarà amb 19 referències de vins negres d’alta gamma de 13 cellers de la DO Penedès: Albet i Noya, Finca Viladellops, Avgvstvs Fòrvm, Can Descregut, Oriol Rossell, Juvé Camps, Parató, Ca N’Estella, Jean Leon, Eudald Massana, Parés Baltà, Cellers Torres i Can Feixes. Entre els vins que podran tastar-se, hi hauran monovarietals o cupatges de varietats autòctones com el sumoll o samsó, o foranies com el cabernet, el syrah i el merlot.

Una de les singularitats de l’acte que ha destacat Guasch, és la possibilitat que els assistents tenen per a poder conversar amb els propis elaboradors dels vins que s’hi trobaran: “El fet que les persones que assisteixin a l’acte, puguin conversar de primera mà sobre els vins que gaudiran, és una excel·lent manera d’introduir-se de ple en cadascun d’ells”. Per a maridar les referències vinícoles, el restaurant El Gat Blau oferirà diverses propostes gastronòmiques elaborades per a fomentar l’anomenada Cuina del Vi, així com una selecció de formatges per part de Xerigots.

Un esdeveniment únic

El Palau Baltà obrirà les seves portes a les 19:30h i s’allargarà fins a les 23h de la nit. Mitja hora més tard de l’inici, tindrà lloc la primera de les 5 coreografies –en duet o solo. Amb una durada de 5 minuts cadascuna, es representaran deixant mitja hora entre elles. La ballarina Sandra Ferré, qui ha estat l’encarregada de desenvolupar-les, ha explicat que totes elles formen part d’una mateixa història on “es narra tot el procés d’elaboració del vi. Des del moment del naixement del cep, fins a l’instant on aboquem el vi a la copa”. Per a cada una de les coreografies s’ha creat un vestuari específic amb els colors de cada temàtica (la terra, la floració...).

Guasch ha destacat que tots els vins que trobaran els assistents a l’acte són d’alta gamma: “Volem que estigui obert a tothom, que totes aquelles persones que normalment no gaudeixen d’aquests tipus de vins, puguin fer-ho en aquesta ocasió”. El preu de l’entrada és de 15 euros que inclou dos tastos de vins i dos tastos gastronòmics. El tiquet de repetició tindrà un cost de 5 euros i donarà dret a 3 tastos.