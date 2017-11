La excel·lència dels vins negres Penedès brilla al Palau Baltà de Vilafranca

El Palau Baltà va obrir les seves portes el passat dissabte per a celebrar la primera edició de “L’ESPECTACLE: Vins Negres Penedès”. L’esdeveniment, organitzat pel restaurant El Gat Blau amb la col·laboració de la DO Penedès, ha permès als assistents gaudir de 19 vins negres d’alta gamma dels 13 cellers participants en un dels indrets més icònics de Vilafranca del Penedès. Amb una ambientació intimista i molt selecte, el tast de vins s’ha acompanyat amb diferents propostes gastronòmiques de El Gat Blau i la formatgeria Xerigots, i l’espectacle de dansa signat per la ballarina i professora de l’escola Gimdans, Sandra Ferré. Per a l’organitzadora de l’acte i propietària de El Gat Blau, Olga Guasch, l’èxit de l’esdeveniment demostra que “l’alta qualitat dels vins negres Penedès es reconeguda tant pel públic final com el professional”.

La nit dels vins negres Penedès

La vetllada ha començat puntualment amb la primera de les 5 coreografies que la ballarina, Sandra Ferré, ha creat per a l’ocasió. Una posada en escena dedicada a narrar el procés d’elaboració del vi. En duet o solo, les coreografies han explicat els diferents processos vitivinícoles, des del naixement del cep fins a la degustació del vi a la copa.

Les espelmes que inundaven el Palau Baltà, juntament amb la llum tènue de l’espai, mostraven el camí als assistents per a descobrir els 13 cellers participants a l’acte: Albet i Noya, Finca Viladellops, Avgvstvs Fòrvm, Can Descregut, Oriol Rossell, Juvé & Camps, Parató, Ca N’Estella, Jean Leon, Eduald Massana Noya, Parés Baltà, Cellers Torres i Can Feixes. Un recorregut pels vins negres Penedès d’alta gamma –monovarietals o cupatges de varietats pròpies del territori com el samsó o el sumoll, o foranies com el cabernet, el syrah o el merlot. Per a maridar les 19 referències vinícoles, el restaurant El Gat Blau ha elaborat diverses propostes gastronòmiques amb productes locals dins de l’anomenada Cuina del Vi. La formatgeria Xerigots també hi ha presentat una selecció de formatges.

L’excel·lència de l’acte lliga amb l’espai triat per a desenvolupar-lo: el Palau Baltà. Vilafranca descobreix així, un espai on celebrar actes de prestigi que forma part a la vegada, de la història i el patrimoni arquitectònic de la Capital del Vi.

Reconeixement de l’alt nivell dels vins negres Penedès

Segons els organitzadors, les expectatives d’assistència s’han complert totalment. “La bona acollida de la primera edició de “L’ESPECTACLE: Vins Negres Penedès” demostra que el públic està obert a descobrir la gran qualitat dels vins negres de la nostra denominació d’origen” ha afirmat el director de la DO Penedès, Francesc Olivella. Una de les singularitats de l’acte que més han destacat els organitzadors, ha estat el fet de que els assistents poguessin conèixer de la mà dels mateixos elaboradors, els vins que tastaven.

L’èxit de l’esdeveniment reafirma el Penedès com a terra de vins negres i trenca amb el tòpic de vincular-la íntegrament amb els vins blancs. En aquest sentit, Olivella ha conclòs que “tant els professionals com el públic final, reconeixen l’alta qualitat d’aquests vins”. Actualment, la DO Penedès és la denominació d’origen territorial de Catalunya que més vi negra elabora.