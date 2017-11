Neix La Llotja: una nova plataforma de promoció del producte i la cuina del Penedès i el Garraf

La Llotja, DO Terra i Mar, s'estrena com una nova plataforma de promoció dels productes autòctons, la cuina genuïna penedesenca i la relació entre els productors i els elaboradors. Aquesta posada en escena la realitza de la mà de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en concret de l'Agència de Desenvolupament Node Garraf i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Es tracta d'un certamen de successiva periodicitat, sota el títol genèric de La Llotja, que pretén promoure la Denominació d'Origen Terra i Mar, com a factor d'atractivitat turística i com a segell d'autenticitat enogastronòmica. A la vegada, aquesta proposta també vol contribuir en el foment del binomi turisme-gurmet. Node Garraf dona per fet que El Penedès i el Garraf conformen una regió enogastronòmica en què són reconeguts els seus productes autòctons i genuïns. "La Llotja servirà per singularitzar la meridional de "Costa Barcelona" com una referència de primer ordre pel que fa al binomi enològic i gastronòmic i sobretot al diàleg entre els productes del mar i de la terra", ha expressat la presidenta de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Rosa Huguet, aquest matí a la presentació de La Xarxa.

El calendari de La Llotja contindrà conferències, debats intersectorials i intercanvis d'experiències professionals al voltant de l'esmentat trinomi producte autòcton, cuina genuïna i turisme gurmet. També s'oferiran mostres de productes autòctons del Penedès i el Garraf, visites a centres productors agraris i pesquers de la demarcació i es realitzarà una tasca divulgadora de la cuina i els productes genuïns a les escoles i amb edicions impreses i digitals. Cadascuna de les edicions també contindrà la participació d'una regió enogastronòmica de la geografia euromediterrània. "La idea és que La Llotja, i per tant amb l'epicentre al Penedès, es pugui promoure una associació de regions enogastronòmiques d'aquest àmbit mediterrani per establir una interrelació professional, l'intercanvi d'experiències i el foment de la cultura culinària amb productes autòctons", va explicar Isidre Also, conseller delegat de NODE Garraf.

A la presentació també hi va destacar la intervenció de Valentí Mongay, cuiner de La Salseta i referent del moviment Slow Food que va dir que a part que aquest tipus de producte local cal veure-ho com a patrimoni cultural, també cal enfocar el seu vessant purament econòmic. Molts d'aquests productors locals no tenen arribada als grans canals comercials. Però cal anar més enllà d'una simple mirada d'un sector primari i posar esforços en àmbits més complets".

Com a primers actes, La Llotja ha organitzat unes jornades del 23 al 26 de novembre en diferents actes, formats i escenaris. La jornada inaugural del dia 23, que tindrà lloc al Palau Maricel de Sitges, estarà dedicada la producció de proximitat. Per això, s'han programat dues sessions tècniques sobre les tendències de promoció i suport als productes autòctons i la presentació de l'estudi dels valors nutricionals dels espigalls. A la mateixa jornada també es presentarà la Xarxa Agroecològica del Garraf i també es realitzarà la Sessió Llotja, com és l'espai d'interrelació entre empreses. Divendres 24 de novembre, es realitzarà a Vilanova i la Geltrú, la sessió tècnica estarà adreçada a l'estalvi i eficiència energètica en el sector vitivinícola. També hi haurà un apartat tècnic sobre l'enoturisme i el turisme gurmet i una taula de debat sobre els nous reptes del turisme i l'espai de presentació sobre la regió enogastronòmica de Viana do Castelo, de Portugal. Les jornades de dissabte i diumenge, 25 i 26 de novembre respectivament estan reservades per les visites i els tallers.

Per últim, La Llotja també promou el concurs La Cuina de Casa. Les inscripcions per aquesta competició s'acaben el dia 20 de novembre, a les dotze del migdia, i es poden lliurar als mercats municipals de Vilanova, Sitges i les Roquetes o bé enviar-les a lallotja@lallotja.info. Es tracta de premiar la millor recepta elaborada amb productes de Km0 del Garraf o del Penedès. Les receptes hauran de contenir com a mínim un dels següents productes amb origen: espigalls, escarola, Gambes de Vilanova, Gall del Penedès, Ànec Mut del Penedès i/o qualsevol peix de la Llotja de Vilanova i la Geltrú.