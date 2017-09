Volem que l’Ajuntament posi d’una vegada la llum al carrer Ramon Llull i Miquel Marti i Pol

Des de la Associació de Veïns del Tancat III i davant de la falta d’il·luminació dels carrers Ramon Llull i Miquel Marti i Pol del Botafoc aprovada al Ple municipal del mes de Juliol de 2016, volem expressar públicament la nostra indignació per la falta de compliment dels acords del Ple.

La nostra associació després de presentar un instancies i fins i tot una denuncia a l’Ajuntament al Sindic de Gregues de Cataluña, per no contestar-nos, va tenir que acabar dirigim-se als grups del Ple municipal, i a traves d’una moció al mes de Juliol de 2016 van aconseguir que s’aprovés la reparació de l’enllumenat dels carrers Miquel Marti i Pol i Ramon Llull i de la pista de Skate per tal de garantir el pas del vianants i els cotxes amb seguretat; donat que en aquest carrers, son un eix de transit rodat important per la seva connexió amb l’entrada a la C51 i la ruta capa el Mercadona del Botafoc; a mes hi ha una pista de Skate i Basquet on van molt nens a jugar del municipi. La nostra proposta va ser aprovada al Ple municipal al de 2016 i des de les hores estem esperant que es fiqui llum a la zona per garantir al seguretat dels usuaris, sense que s’aconsegueixi res per que segon ens diuen tot depèn de la aprovació del pressupost municipal de 2017.

Ara aprovat el pressupost i vist que l’Ajuntament ha construït una mena de grada a la pista de Skate, tenim en compte que el cost de posar llum en aquesta zona ens va dir l’Ajuntament que era de 4.908,18 € amb l’ IVA inclòs, ens preguntem, per que encara aquest carrers segueixen sense llum, posant en risc la seguretat de tots plegats?. Que s’ha de fer per que el nostre Ajuntament compleixi el que aprova als Plens? . Per que s’han ficat aquesta mena de grades, sense tenir llum als carrers?.

Nosaltres ens hem dirigit a traves del correu electrònic a l’alcaldia i la regidora d’Enllumenat, per que ens expliquin, quan es complirà el que es va aprovar al Ple municipal de Juliol, i es ficaran les llums en aquesta zona, per que volem recordar que el que es prioritari aquí, donat que hi ha un punt de confluència de nens i una circulació molt elevada de vehicles, es ficar llum i no entenem ni podem estar d’acord amb que abans de ficar llum, es facin altre tipus d’obres.