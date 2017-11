ERC i la CUP denuncien la manipulació informativa de l’Ajuntament

Al Ple municipal de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, celebrat el passat dilluns dia 30, ERC i la CUP van posar de manifest, amb multitud d’exemples, l’ús partidista que fa el partit socialista dels mitjans de comunicació a la revista municipal Nosaltres o als mitjans electrònics editats per l’Ajuntament.

Tan ERC com la CUP denuncien la manipulació informativa dels comunicats de premsa que no reflecteixen la realitat del municipi, de les informacions dels Plens que distorsionen la realitat, en la publicació de cròniques dels actes segons l’entitat organitzadora, i una flagrant vulneració dels drets de participació dels partits de l’oposició als mitjans gràfics o electrònics municipals. ERC va demanar que l’ajuntament complexi la legislació actual i elabori el reglament obligatori que regula les condicions d’accés i ús dels mitjans per part de tots els regidors i dels grups. Es va demanar que durant el temps d’elaboració del reglament quedin suspeses totes les activitats comunicatives del consistori. La CUP va anunciar que, després d’haver denunciat repetidament la discriminació informativa, abandonava la Comissió de Comunicació ja que no es compleix la llei ni es garanteixen els drets d’igualtat.

El PSC de SMiMonjos vota no a la suspensió de l’article 155 a Catalunya. ERC va presentar la moció de l’Associació Catalana de Municipis i de l’Associació de Municipis per la Independència contra l’aplicació de l’article 155 que suspèn l’autonomia de Catalunya i que ha estat aprovada a la majoria de municipis de Catalunya. La moció d’ERC va rebre el suport de la CUP i de Convergència. El passat diumenge el PSC ja va mostrar la seva aliança amb el Partit Popular i Ciutadans i el seu suport a l’aplicació de l’article 155 i va assistir a la manifestació de Barcelona. Els socialistes de SMiMonjos van argumentar la seva negativa a la moció contra el 155 perquè no reconeixen el Referèndum de l’1 d’octubre, ni les posteriors lleis del Parlament.

Al Ple de dilluns la majoria socialista es va negar a debatre i posar a votació totes les modificacions de les taxes i impostos proposades per l’oposició. ERC proposava, entre d’altres, una baixada de l’impost de circulació per a tots els vehicles i la gratuïtat pels elèctrics i els de més de 25 anys; i una reducció de la taxa d’escombraries per aquelles famílies que tenen els contenidors al costat de casa seva.