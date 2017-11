Comunicat davant la nova situació política a Sant Martí Sarroca

Mantenim el coratge, la valentia i les ganes de treballar pel municipi des del principi d’aquesta legislatura. Però també, i no pot ser de cap altre manera, la política nacional afecta i repercuteix en la política municipal, el moment excepcional que viu el nostre país, la República Catalana, es mereix sense cap dubte, el posicionament, recolzament, solidaritat i lleialtat al govern de la República, perseguit, empresonat i humiliat per part d’una justícia espanyola polititzada pel govern espanyol del PP amb el suport i complicitat de Ciutadans i del PSC. No oblidem mai aquest últims.

Al 2015 quan per part de la l’assemblea local de la CUP es va acceptar formar part del govern amb ERC i la marca blanca del PSC (movem St. Martí), vam prendre decisions difícils d’assumir per uns i altres. La CUP va entendre l’excepcionalitat del moment i de les circumstàncies, va anteposar el sentit col·lectiu i de poble al de partit, i això va fer acceptar, amb molt de debat intern, el govern municipal d’esquerres a tres amb els companys d’ERC, i la marca blanca del PSC (movem St. Martí).

El compromís verbal del PSC (movem St. Martí) a l’ inici de legislatura a no obstaculitzar el posicionament del govern municipal en temes de política nacional ha quedat entredit, l’abandonament de les seves responsabilitats de govern per motius partidistes s’han fet evidents i evidencien una gran falta de sentiment de poble i del respecta i reconeixement a la diversitat política i ideològica al municipi.

La seva paraula ha quedat tan devaluada com el partit al que representen. Ara, davant l’abandonament dels regidors de la marca blanca del PSC (movem St. Martí) del govern municipal per discrepàncies polítiques per temes nacionalsi NO municipals, fa evident la seva poca credibilitat del sentit de poble i el del treball col·lectiu per a tots i totes les veïnes del municipi.

La submissió als òrgans jeràrquics del PSC sobre el tema Catalunya els ha fet abandonar el compromís adquirit a l ’inici de la legislatura, un compromís que totes les formacions polítiques del govern adquirien en sentit de poble i per a totes les veïnes i veïns del municipi, i que ara, la marca blanca del PSC (movem St. Martí) ha trencat irresponsablement per motius partidistes i no de gestió municipal i col·lectiva .

L’assemblea local de la CUP no fallarem al mandat recollit de les urnes el passat 2015, per sentit de poble, per el bé comú i no partidista, per totes aquelles que ens ho van demanar i que vam acceptar el compromís per la excepcionalitat que vivia el municipi. Mantenim i donem tot el suport, forces i ànims a les nostres representants al govern municipal, com també als companys de govern d’ ERC per seguir i mantenir aquest govern amb tota la dignitat i pluralitat com fins ara. Seguir treballant col·lectivament pel municipi, per a totes les veïnes i veïns, per la consolidació de la República Catalana i per les llibertats i el sentit de poble, que alguns han abandonat irresponsablement, nosaltres SEGUIM sense por.