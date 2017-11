El Grup Socialista a Sant Martí Sarroca trenca el pacte de govern amb la CUP i ERC, que es queden amb només tres regidors

Els dos regidors del Grup Socialista-Movem Sant Martí han trencat el pacte de govern que tenien a Sant Martí Sarroca amb la CUP i ERC, a qui acusen de prioritzat la causa independentista per davant dels interessos municipals. La sortida dels socialistes Albert Tort i Pere Cano deixa ara el govern local amb només tres dels onze regidors del Ple, reforçant així l'oposició encapçalada per CiU, que lidera l'anterior alcalde, Ramon Carbó. El Grup Socialista argumenta la seva decisió acusant els cupaires i republicans d"'utilitzar l'Ajuntament per a objectius de partit", alhora que retreuen a l'alcalde Antoni Ventura que actuï "només per a l'independentisme i la desobediència". "La situació política a Catalunya ha derivat en una voluntat dels companys de govern d’utilitzar les institucions més enllà de l’objectiu de gestionar Sant Martí", apunten els regidors sortints en un comunicat emès aquest dijous a la nit.

Al text, Albert Tort i Pere Cano retreuen a l'alcalde cupaire Antoni Ventura "no haver tingut en compte que el govern és fruit d'una coalició", i senyalen que és "realment greu" que la CUP i ERC "fixin posicions partidistes en l'exercici dels càrrecs institucionals i de govern, utilitzant l'Ajuntament per a objectius de partit". En aquest sentit, els dos regidors socialistes asseguren que els partits que ara resten al govern "han plantejat fer crides públiques a la desobediència" des dels mitjans de comunicació institucionals.

Al mateix temps, els representants del Grup Socialista insisteixen que ells s'han centrat en la gestió municipal "deixant la discussió política en els grups municipals del plenari", mentre acusen la CUP i ERC d'haver-los menystingut en les discussions internes del govern. "Ens han proposat que ens inhibim si no estem d'acord en utilitzar el govern de forma partidista per a temes nacionals", reblen Tort i Cano al seu comunicat.