Retirin qualsevol pancarta partidista de l'Ajuntament perquè no representa a tots els veïns

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demana que el govern local retiri qualsevol pancarta partidista de la façana de l'ajuntament perquè "no representa tots els veïns", així ho ha manifestat el responsable d'Acció Institucional de la formació taronja a Catalunya, Joan García.

Per al dirigent de Cs dels ajuntaments "no poden usar-se com a eina política d'uns quants". I els ha instat a "dedicar els seus recursos a la gestió de les competències municipals i millorar la vida de tota la ciutadania".

García ha recordat que Ciutadans ha defensat i seguirà defensant la imparcialitat de les institucions i ha assenyalat la necessitat de "construir un nou projecte per a Catalunya a partir de les eleccions autonòmiques del 21D i de les municipals de 2019". Finalment, el responsable d'Acció Institucional de Cs a Catalunya ha fet una crida per "evitar els sectarismes perquè només condueixen a la divisió i a la confrontació"