En aquesta muntanya russa en la que estem instal·lats, cada dia van apareixen declaracions i més declaracions dels líders independentistes que ens deixen boca-badats:

- No estàvem preparats per una fer una república, no teníem les estructures suficients.

- No teníem el suficient recolzament de la gent de Catalunya.

- No teníem recolzament exterior.

- Vàrem córrer massa.

- Poder hi havien altres sortides.

Després de tota aquesta disbauxa, la Assemblea Territorial de Vilanova i la Geltrú de l’ANC encara continua pressionant per a que es trenqui el govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dictant el que han de fer els partits polítics.

El govern de Vilanova i la Geltrú es sustenta en un pacte pensat només en clau Vilanovina i per els Vilanovins, com si no seria possible que dos partits de projectes antagònics en clau nacional, poguessin governar junts la ciutat. Quan un posa per davant els interessos dels ciutadans és possible arribar a acords i tirar endavant, no pretenguin espatllar el que funciona.

Recorden que va passar a Anglaterra després del referèndum sobre el Brexit, recorden el reguitzell de dimissions: David Cameron, Nigel Farage, Jonathan Hill etc etc etc, dimissions i més dimissions de polítics i activistes que n’estaven a favor i que n’estaven en contra i que varen considerar que el seu projecte d’una manera o un altre havia fracassat.

I els líders del procés a tots els nivells, aquest líders que tant s’emmirallen en Europa, ara que han reconegut públicament que el seu projecte està ple de falsedats, que han posat en perill l’economia d’aquest país, que han trencat la convivència entre els seus ciutadans, haurien de deixar el de buscar culpables en els altres i admetre que és el seu projecte el què se’n ha anat en orris, i tal com van fer els líders anglesos, haurien de presentar la dimissió, si més no per DIGNITAT.