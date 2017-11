Comunicat sobre el pacte de govern de l'Ajuntament de Vilanova

En els moments excepcionals que estem vivint al nostre país i amb l’inici en pocs dies d’un debat electoral imposat il·legítimament pel govern de l'estat espanyol amb la connivència dels partits que li donen suport (PP, C's i PSOE amb la intervenció necessària del PSC), davant l'existència del vigent pacte municipal de governabilitat a l'Ajuntament de la ciutat, des de l'Assemblea Territorial de Vilanova i la Geltrú de l'ANC, volem deixar constància del següent posicionament:

1er. L’aplicació forçada de l’article 155 de la constitució espanyola en el territori de Catalunya ha tingut el suport explícit del Partit socialista.

2ón. La repressió sobre el nostre legítim Govern i els dirigents socials que han estat empresonats no han estan expressament denunciats pels partits que suposadament defensen la democràcia en aquest país, entre ells el Partit socialista.

3er. Les properes eleccions al Parlament de Catalunya suposaran un prova definitiva en la defensa de les opcions que defensen la legitimitat sorgida de les urnes del 27 de setembre i la dels qui la menyspreen donant suport al cop d’estat contra el legítim Govern de la Generalitat, entre els que ens troben de forma entusiasta al Partit socialista.

Per tot això, demanem als militants i dirigents dels respectius partits i coalicions de base sobiranista presents a l'Ajuntament de la ciutat, que es posicionin de forma clara i immediata per tal de facilitar com més ràpidament millor, la formació d'un govern alternatiu transversal fins a les properes eleccions municipals i apel·lem a la seva responsabilitat per no defraudar a l'electorat d'aquesta ciutat que va votar majoritàriament forces polítiques sobiranistes en les darreres eleccions municipals i parlamentàries de l'any 2015.

Coordinadora de l’Assemblea Territorial de Vilanova i la Geltrú

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA