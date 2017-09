C's de Vilanova denuncia l'alcaldessa i presidenta de l'AMI per obligar-los a treure la bandera espanyola del consistori

C's de Vilanova i la Geltrú ha denunciat l'alcaldessa del municipi i presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, per obligar-los a treure la bandera espanyola del balcó del seu despatx del consistori durant la Festa Major. El portaveu i únic regidor de la formació al municipi, Francis Álvarez, ha explicat a l'ACN que la denúncia es va presentar aquest diumenge als Mossos d'Esquadra. L'episodi de la Festa Major se suma a altres enfrontaments que hi ha hagut entre ambdues parts per la qüestió dels símbols i, en aquest cas concret, segons explica Álvarez, l'equip de govern al·legava que la bandera espanyola trencava l'ornamentació de les festes.

C's ha criticat que, en paral·lel, hi ha hagut estelades penjades sense que ningú hagi fet res al respecte.

Álvarez ha lamentat que "des del principi de legislatura" hi ha hagut una estelada a l'Ajuntament. Per això C's va decidir penjar la bandera "constitucional". El mateix dia els van dir que s'havia de retirar al·ludint a una normativa electoral, perquè era època d'eleccions, "que nosaltres vam demanar a la Junta Electoral i ens van dir que no existia".

El segons episodi de picabaralla pels símbols ha tingut lloc durant la Festa Major. C's va decidir tornar a hissar la bandera espanyola i, segons Álvarez, des de l'Ajuntament se'ls va instar a retirar-la perquè "trencava amb l'ornamentació de la festa". El regidor de C's subratlla que justament s'havien "penjat dues estelades" a l'edifici que no han estat retirades en cap moment.

C's tampoc va retirar la bandera espanyola, però ho va fer, segons Álvarez, el mateix consistori. "Ens van dir que ho feien basant-se en una normativa de la Generalitat que els donava la competència". C's en va tornar a penjar una altra i el procés es va repetir.

A banda, el regidor de C's lamenta que els requeriments municipals per treure la bandera no arribaven ni al despatx municipal ni a la seu del grup, sinó al negoci particular del regidor. Es tracta d'un negoci de cara al públic i Álvarez critica que s'hi enviés la policia local, per la mala imatge que se'n podia derivar. El regidor hi veu "intencionalitat",

Per tot plegat, el grup ha decidit denunciar el cas als Mossos d'Esquadra, en una denúncia que han presentat aquest diumenge.