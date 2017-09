L'alcaldessa de Vilanova demana a C's que treballi per resoldre els problemes del poble en lloc de discutir de banderes

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha recomanat al regidor de C's al consistori, Francis Álvarez, que es dediqui a treballar per resoldre els problemes del poble en lloc de discutir sobre qüestions de banderes. Ho ha dit després que Álvarez l'hagi denunciat davant dels Mossos d'Esquadra per fer-li retirar la bandera espanyola del balcó del seu despatx de l'Ajuntament. "És molt lamentable discutir sobre això amb els problemes que hi ha a Vilanova", ha afirmat Lloveras en declaracions a l'ACN. C's també ha denunciat que si bé la bandera espanyola no és a l'Ajuntament sí hi ha una estelada. Lloveras ha recordat a Álvarez que hi és des de fa dos anys per un acord de ple amb majoria absoluta.

Lloveras ha explicat que la bandera espanyola no hi ha estat mai, a l'Ajuntament, i que sempre hi ha hagut una senyera. Des de fa un parell d'anys, a més, hi oneja l'estelada per l'acord amb majoria absoluta al que es referia l'alcaldessa.

Fa un any i mig, ERC i C's van penjar una estelada i una bandera espanyola respectivament al vestíbul de l'Ajuntament. Lloveras va reclamar als dos grups que les retiressin i ho van fer tot i que, segons diu, Álvarez va penjar la bandera espanyola al seu despatx de tal manera que es veia des de fora.

Ara, durant la Festa Major hi ha tornat a haver un episodi d'aquestes característiques. Álvarez ha penjat la bandera espanyola del balcó del seu despatx i l'alcaldessa li ha demanat que la tregui. Davant la negativa del regidor de C's es va aprovar un decret perquè ho fes, en un procés que s'ha repetit "tres vegades", segons l'alcaldessa.

Després d'això, C's li ha presentat la denúncia, que segons té entès Lloveras, és per la presència de l'estelada a la façana del consistori. "Li recordo que és fruït d'un acord de ple per majoria absoluta", ha reiterat l'alcaldessa.

I sobre el fet que no hi hagi bandera espanyola a la façana, Lloveras també li ha recordat a Álvarez que fa dos anys l'aleshores delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, va requerir al consistori perquè no hi era. L'Ajuntament li va remetre un informe tècnic on s'explicava que no es podia posar perquè el lloc on havia d'anar patia dèficits estructurals que ho feien impossible. "A hores d'ara no tenim cap requeriment que ens digui que l'hem de posar", ha afirmat Lloveras, assegurant que el tema segueix pendent de resposta.

Finalment, sobre la intencionalitat política que Álvarez veu en el fet que la policia local li hagi portat al seu negoci particular les notificacions per treure la bandera espanyola, l'alcaldessa ho ha considerat una simple formalitat.