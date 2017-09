La Generalitat licita el projecte d'urbanització de la plaça del Port de Vilanova i la Geltrú

Ports de la Generalitat ha iniciat aquest dilluns el procés de licitació del projecte d’urbanització de la plaça del Port de Vilanova i la Geltrú. L’objectiu, senyala la Generalitat, és convertir la plaça "en un gran espai per a activitats ciutadanes, que quedi plenament incorporat a la façana marítima, amb noves zones de passeig que enllacin el port amb la vila". Les obres tenen un pressupost d’1,2 milions d’euros i es preveuen que començaran a finals de novembre, endarrerint de nou l'últim anunci que la Generalitat va fer al febrer, quan va dir que els treballs començarien al juny –aquella data ja comportava un endarreriment de gairebé un any-. La previsió, segons la informació publicada aquest dilluns, és que la reforma estigui enllestida en quatre mesos.

El projecte que s'ha licitat adequant la proposta guanyadora del concurs d'idees, amb l'objectiu de mantenir la visibilitat del mar des del passeig i integrar la plaça a la façana marítima, segons destaca Ports de la Generalitat. Així, el projecte preveu urbanitzar la plaça a un sol nivell, de manera que les grades proposades inicialment es convertiran en dues grades contínues com a dos grans bancs a primera línia de mar.

També es crearà un nou pas de vianants que connecti la plaça del Port amb la rambla de la Pau i doni continuïtat al front marítim. En conjunt, la Generalitat destaca que el projecte preveu acumular el volum edificable a la zona que ja està construïda, alhora que es volen eliminar les barreres entre el port i la ciutat, resolent la relació entre els edificis existents i les oficines portuàries.

A l'entorn de la plaça està previst construir parterres on es plantaran espècies arbòries autòctones i palmeres. També es col•locarà nou mobiliari urbà, seguint els criteris fets en el passeig del Carme per donar continuïtat a la façana marítima. L’espai també tindrà llums LED d’alt rendiment i baix consum per incrementar l’estalvi energètic.

L'alcaldessa de Vilanova, Neus Lloveras, ha aplaudit la licitació de les obres, recordant que la nova plaça serà l'espai públic més gran de la ciutat, alhora que serà un nou pas per remodelar la façana marítima "per adequar-la a les noves necessitats, que genera un paisatge més obert i accessible al mar i que recull les opinions de la ciutadania que es va sumar al procés participatiu".