Canvis en les restriccions viàries a Sitges pel rodatge de la sèrie ‘Genius’, amb Antonio Banderas

Sitges ja comença a visualitzar alguns decorats del rodatge de la sèrie de televisió ‘Genius’, protagonitzada per Antonio Banderas. L’equip tècnic ja ha començat a preparar la zona de la Torreta i el carrer de la Davallada, on dimecres 8 de novembre es realitzarà la gravació. Després d’iniciar els treballs previs, la productora ha anunciat nous canvis de les afectacions previstes en la mobilitat dels vehicles. El dimarts 7 de novembre es tallarà la circulació del trànsit rodat al carrer Davallada a les dotze del migdia, mentre que els cotxes podran circular pel carrer Fonollar. El dia 8 de novembre els dos carrers estaran tallats al trànsit i només es podrà circular pel carrer Rafael Llopart fins a l’altura del carrer Joan Maragall.

El dia del rodatge el pas dels vianants també quedarà restringit. La productora crearà zones d’accés restringit i regularà el trànsit de vianants en funció d’on transcorri el rodatge. S’habilitaran vies d’accés a la zona per poder caminar, o bé pel carrer Davallada o bé pel carrer Fonollar, i en el lloc on es faci el rodatge hi haurà talls intermitents d’uns cinc minuts.



Amb motiu de la preparació de la filmació des d’aquest dilluns ja no es podran aparcar vehicles dins del perímetre de la zona afectada pel rodatge. La productora habilitarà zones de càrrega i descàrrega en un altre punt fora de l’espai afectat.

La segona temporada de la sèrie de televisió ‘Genius’ està dedicada al pintor Pablo Picasso que interpreta l’actor malagueny Antonio Banderas.