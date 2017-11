Expectació a Sitges pel rodatge de la sèrie d'Antonio Banderas sobre Picasso

En plena convocatòria de vaga general, Sitges s'ha llevat amb l'expectació l'inici del rodatge d'Antonio Banderas. L'actor malagueny ha arribat avui a Sitges per gravar algunes de les escenes de la nova sèrie de televisió 'Genius', dedicada al pintor Pablo Picasso. Ahir van començar els preparatius del rodatge, que durarà tota la jornada d'avui a localitzacions com la zona de la Torreta i la zona de la Davallada.

Banderas, Gran Premi Honorífic 2014 del Festival de Cinema de Sitges, es posa aquest cop en la pell de Picasso, després de recrear l’artista en escenes a Màlaga. Produïda pel director Ron Howard, la segona temporada de la sèrie, dedicada a Picasso, es filmarà a Sitges i també en altres escenaris com Barcelona, París i Budapest. La nova temporada, dirigida per Ken Biller, tindrà 10 capítols i s’estrenarà a la tardor del 2018 al National Geographic. Genius continua el projecte iniciat amb els primers 10 episodis protagonitzats per Albert Einstein, interpretat per l’actor Geoffrey Rush (‘Shine’, ‘El discurs del rei’).