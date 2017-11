El Most segueix la seva programació amb bon cinema, bon vi i Tierra firme a la vista

El Most, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, segueix en plena forma omplint les sales i oferint al seu públic, des de dijous 9 i fins diumenge 12, bona part de la seva programació amb diversos plats forts. Un d’ells serà l’esperat nou film de Carlos Marqués-Marcet, Tierra firme, que ve d’inaugurar el Festival de Sevilla i tindrà la seva estrena catalana al Most 2017. Abans, però, es podran veure dues pel·lícules més de la secció Gran Reserva, les franceses Django i C’est la vie, així com diverses propostes de la secció Collita al Vinseum, seu del festival i coorganitzador, i a diversos cellers i municipis del Penedès i el Priorat. Tanmateix, la situació política al país ha provocat petits reajustaments de programació, i la convocatòria de vaga, que el Most secundarà, fa que es posposin les sessions de dimecres 8 per als següents dies de festival.

Reajustament de programació

Arran de la vaga convocada per al dimecres 8, secundada pel Most, es posposen els tres actes previstos per al dia 8. El Brot #1, la primera sessió de la secció de curtmetratges del festival, es trasllada al dissabte 11 de novembre, a les 11h i a Cal Bolet. Les entrades ja comprades per al dimecres 8 de novembre seran vàlides per al dia 11. En cas que algú amb l'entrada adquirida no hi pugui assistir, se li retornaran els diners al punt de venda d’entrades del VINSEUM, en l'horari habitual del museu. La Botiga Xerigots de Vilafranca, organitzadora del tast Vins de pel·lícula dirigit pel sommelier Ton Colet i per Víctor Cornejo, trasllada l’activitat al dimarts, 14 de novembre, a les 19:30h. L'activitat Most a les Escoles, amb algunes de les sessions previstes per dimecres al matí, es traslladarà també a altres jornades d'acord amb la disponibilitat dels centres educatius participants. Al Priorat el Most reprograma la Gala del vi, prevista inicialment pel dissabte 11 de novembre al Teatre l'Artesana de Falset amb La guerre du vin. L'acte tindrà lloc, finalment, el dia 2 de desembre, a les 20h, al mateix teatre.



Integral de curtmetratges Brot 2017

Des de dijous i fins dissabte, dividits en 3 sessions diferents, el públic del Most podrà delectar-se amb la selecció competitiva de curtmetratges catalans, espanyols i uruguaians, país convidat, del festival. Un total de 26 films es podran veure en aquestes tres sessions que inclouen obres de cineastes tan coneguts com Javier Fesser (17 años juntos), Clara Roquet (Les bones nenes), o Jon Garaño i Jose Mari Goneaga (Renovable), a més de moltes grates sorpreses de nous talents. Les tres sessions seran dijous 9 a les 20h, divendres 10 a les 22h i dissabte 11 a les 11h, en tots tres casos al Teatre Cal Bolet.

Collita 2017 al Penedès i al Priorat

La secció Collita, sobre cultura vitivinícola i epicentre temàtic del Most, tindrà també moltes sessions des de dijous fins diumenge, amb projeccions al Vinseum i a cellers i municipis del Penedès i el Priorat. Al museu del vi, Vinseum, tindran lloc fins a 7 sessions que inclouen pel·lícules destacades com Sour Grapes (dissabte 11, 17h) o Setembro a vida inteira (dissabte 11, 19h), i altres títols forts de la secció com Saving Wine o La guerre du vin, entre d’altres, es podran veure als cellers. La proclamació dels premis de la secció tindrà lloc diumenge 12 a les 12h al Vinseum de la mà de l’organització i d’algun membre del jurat, format per Judith Colell, Imma Merino, Damià Serrano, Ruth Troyano i Anna Vicens.



Mini Most per als més petits

Com en anys anteriors, el Most té una secció dedicada als més petits, amb curtmetratges familiars seleccionats amb la col·laboració del Festival Filmets. La sessió Mini Most tindrà lloc diumenge 12 a les 12h al Teatre Cal Bolet i en acabar es tastarà most del Celler Bonans.



Un cap de setmana de Gran Reserva

Fins a 3 pel·lícules de Gran Reserva donaran cos a un cap de setmana complert. En primer lloc, el biopic Django, d’Etienne Comar i protagonitzat per un extraordinari Reda Kateb, es podrà veure divendres 10 a les 19h a l’històric magatzem de vi Alfons XIII de Vilafranca acompanyat d’un concert i tast de vins i formatges. Dissabte 11 a les 22h al Cinema Kubrick serà el torn de la que promet ser una de les comèdies de l’any, C’est la vie, dels directors d’Intocable Olivier Nakache i Eric Toledano. I per acabar, la cloenda de diumenge 12 tindrà com a protagonista un dels cineastes catalans més potents de l’actualitat: Carlos Marqués-Marcet, amb la seva nova pel·lícula Tierra firme, protagonitzada per David Verdaguer, Natalia Tena i Oona Chaplin, que es veurà a les 20h a l’Auditori Municipal de Vilafranca.

Una fastuosa cloenda

La cloenda inclourà la projecció de Tierra firme però també hi haurà lloc per als parlaments i l’entrega de premis Collita 2017 i Brot. Els premis Collita es divideixen en 6 categories: el Gran Premi del Jurat, el Premi Vi Català, el Premi Projecció Internacional, els Premis a Millor Treball de Ficció, Millor Treball Documental i Millor Treball Promocional i el Premi Arrels. A la Secció Brot, que compta aquest any amb un jurat format per Anna Barrachina, Alfons Gorina i Sergio Morera, s’atorga el Premi del Jurat, el Premi del Jurat Jove i el Premi del Públic.

Durant la gala es lliuraran aquests reconeixements així com també els Premis Most 2017 a Jaume Figueras i Francesc Orella, dos institucions del setè art català que recolliran el guardó honorífic d’enguany. Presentarà la gala Anna Ycobalzeta i, en acabar, es servirà cava del Consell Regulador del Cava així com formatges Xerigots.