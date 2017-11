El Most Festival de Cinema i Vi del Cava tanca portes amb 5.300 espectadors

La 7a edició del Most - Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava s'ha clausurat aquest diumenge amb un balanç de 5.300 espectadors en els deu dies que ha durat el certamen. Una xifra que representa 300 espectadors menys que l'any passat, i que els seus organitzadors consideren una "fita" tenint en compte les dificultats de programació i el moment polític actual. En aquesta edició, els Premis Most 2017 s'han atorgat al periodista cinematogràfic Jaume Figueras i a l'actor català Francesc Orella. A més, el documental portuguès 'Setembro a vida' ha guanyat el Gran Premi del Jurat. La sessió de cloenda, conduïda per l'actriu Anna Ycobalzeta, ha comptat amb l'estrena a Catalunya de 'Tierra firme', del director Carlos Marqués-Marcet.

El codirector del Most, Xavi Fornos, ha valorat molt positivament la setena edició del certamen i l'ha qualificat d'"èxit absolut". Tot i la situació política a Catalunya, "el Most segueix convencent a la majoria dels públics, que han respost molt positivament". En aquest sentit, considera que "això és la demostració de l'encert en la selecció de treballs escollits de Gran Reserva, Brot i Collita".

Fornos considera, per altra banda, "la novetat del país convidat ha sigut un èxit, gràcies en bona part als elaboradors i les institucions públiques que han vingut a representar aquest país a casa nostra".

Pel que fa a la valoració del també del codirector, Manel Balaguer, ha constatat que el festival té "una salut de ferro". Pel que fa al contingut i seccions, Balaguer ha valorat molt positivament el creixement de número d'espectadors a moltes de les sessions, i destaca la consolidació del festival en aquesta setena edició, públic del qual "sempre encoratja a seguir". Balaguer ha avançat, per altra banda, que l'organització del Most té la intenció de fer un salt important de cara a futures edicions, creixent en "ressò i continguts" per "seguir engrescant a la gent".

Premis

El palmarès de la secció Collita, de cinema centrat específicament en cultura vitivinícola, ha estat molt repartit, amb 10 pel·lícules premiades. El jurat ha decidit concedir el Gran Premi del Jurat, principal guardó del Most i dotat amb 1.000 euros, al film portuguès Setembro a vida inteira, d’Ana Sofia Fonseca. La pel·lícula és un retrat personal, en format documental, de la poc coneguda cultura del vi al país ibèric a través de les seves vinyes i qui les treballa.

Pel que fa al premi a Millor Treball de Ficció ha recaigut en' Soury', de Christophe Switzer, curtmetratge francès sobre la relació d'un viticultor de la Provença i un refugiat sirià; mentre que el premi a Millor Treball Documental s'ha adjudicat, ex aequo, a 'Decanted', de Nicholas Kovacic, i 'La guerre du vin', de Sébastien Le Corre, el primer sobre les vinyes estatunidenques de Napa Valley i el segon sobre el conflicte agrari que va tenir lloc amb els viticultors del sud França durant els 60 i 70. El documental sobre l'explotació dels treballadors del vi a Sud-àfrica 'Bitter Grapes', de Tom Heinemann, s'ha alçat amb el premi Projecció Internacional.

El Premi Arrels, per la seva banda, que reconeix el millor treball lligat al territori, ha sigut per 'L'aviador', de Manel Cortés, curtmetratge sobre la tradicional celebració de la Festa de la Trepitjada del Raïm al barri de la Marina de Barcelona. El Premi al Millor Treball Promocional ha anat a parar a 'Habitació 16', de Pepe Camps Farran, i el Premi Vi Català, dotat amb 500 euros i que reconeix el treball audiovisual que millor expressa els valors dels vins de qualsevol de les 12 denominacions d'origen del país, ha tingut dos guanyadors: el documental 'Les arrels', de Xavier Moreno, d'un dinar d'amics al voltant del vi, i Vermut Montseta, d'Elisenda Trilla Ferré.

Durant la gala també s'ha fet entrega dels quatre premis de la secció Brot, que reuneix els millors curtmetratges de l'any de Catalunya, l'estat espanyol i del país convidat, Uruguai.