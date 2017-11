La 2ª edició del NoCovers, dedicada a la música dels seixanta, arrenca amb més expectació

Un escenari elegantment decorat i una ambientació pròpia dels anys seixanta regnen l’espai de La Tratto de Ribes, restaurant convertit en sala de concerts per uns dies. Com un homenatge a la música en viu, que s’hi realitza durant tot l’any i en la que hi participen formacions musicals de tota la comarca, el NoCovers continua sent un concurs amb l’originalitat de premiar la versió musical més diferent a l’original, una NO COVER pròpiament dita.

Els ingredients, en aquesta edició, són vint peces, amb els llibrets disponibles, òbviament pels participants del concurs que se celebra els dissabtes, però també per a tothom que vulgui participar en les jams que es mantenen els dijous, conservant l’esperit del jamming de tot l’any.

Juan del Pozo, propietari, cuiner, dinamitzador de l’espai i melòman, és l’ànima del concurs. “Lo importante es que la gente, arriba o frente al escenario, disfrute”. El públic és el jurat i per tant hi té un paper imprescindible en cada una de les tres gales-concert que es realitzaran per a escollir els tres finalistes que concursaran en la darrera actuació del dissabte 2 de desembre.

La selecció de les músiques del concurs ha estat un treball participatiu a través de les xarxes socials, i finalment sonaran peces tan conegudes com Georgia on my mind de Ray Charles, La vie en Rose d’Edith Piaf, Bésame mucho, Garota d’ Ipanema, entre d’altres, cada una d’elles en un gènere diferent de l’original, tal i com estableixen les bases del concurs. De manera que podrà sonar un blues en buleria o un rock en reggae. Tot està permès. Es premia l’originalitat, la qualitat, la posada en escena i l’encant amb el públic. Cada formació guanyadora rebrà una remuneració de la seva actuació i el grup finalista, a més, l’enregistrament d’un vídeo clip a càrrec del realitzador i fotògraf Toni Puljic.

Precisament Puljic és l’autor del documental que es presenta avui divendres i que recull l’experiència, amb gravacions i entrevistes, de la primera edició del Nocovers. Una novetat, que enguany, se suma a les performance d’obertura de cada gala a càrrec de Frau Diamanda i Sandroide Vulcana.

Les formacions que participen en aquesta segona edició, són conegudes de les nostres terres. Cada una en el seu estil i gènere es farà seva una de les propostes del certamen. En la primera gala, aquest dissabte 11 de novembre, hi actuaran Biel Solsona i Cía, Los Flamencorros, FaroVz i Los Bailancovers. La segona actuació serà dissabte vinent, 18 de novembre, amb Cortaflor al resto, Esther Villa i Gato, Fabolous Marauders i Nerea Bassart; I la darrera de les actuacions per a seleccionar els tercers finalistes serà el 25 de novembre amb Jennet All Stars, Tintxo&Martin, Diego Coppinger i Cía i Moon Lander per tancar.

Finalment les formacions guanyadores de cada gala, tornaran a actuar per escollir la guanyadora el dissabte 2 de desembre.

Així, el NoCovers és més que un concurs, una oportunitat per a gaudir de la música en directe, amb cançons de sempre i amb uns ritmes com mai, a càrrec d’una bona representació de la música actual del Garraf, en un ambient diferent i amb la certesa de que la música en viu, és sempre música viva.

EIX DIARI va estar en la inauguració d’ahir dijous, on no hi va faltar la veu de Cecilia, que “cada nueve de novembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas”. En el reportatge, alguns dels protagonistes del NOCOVERS 2017.