Al fil de les ordenances fiscals proposades per el nostre govern local, he cregut convenient escriure aquest article, per que no estic en absolut d’acord amb les propostes del nostre govern local, que passen per fer pujades a l’IBI i la taxa d’escombreries, en un moment en el qual els ciutadans, no estan per pagar mes impostos, per que encara no hem sortit de la crisi.

Pel que fa a la taxa de l‘IBI el primer que caldria destacar, es que ni tan sols el draconià Pla d’ajust, que porten aplicant des de l’any 2012 per culpa del malbaratament dels fons del erari, per membres del PDCAT i del PSC contempla per al 2018 al quadre de la pagina 11 una pujada del 2 %. Aquest quadre diu que haurà de ser de 1,5 %. Aquest augment del 0,5 per damunt de les previsions, el tindrà que explicar el nostre Batlle.

D’altra banda caldria destacar que amb un any en el qual el nostre govern te ingressos extraordinaris provinents de la revisió cadastral i de l’ IBI de les autopistes, trobo estrany que ens facin pagar més, per que si tenen mes ingressos, haurien de com a minin pensar en la gent i no pujar.

D’altra banda esta la pujada del 10 % de la taxa d’escombreries, aquesta penso jo que es una pujada inacceptable, per que si estem on estem, es per una manca de politiques actives de conscienciació als ciutadans de les conseqüències de no reciclar, i d’altra d’un sistema de recollida que no funciona. El Vendrell necessita aplicar el sistema Porta a Porta per reciclar més i com a mínim estancar el rebut de la brossa, però aquí, hi ha una manca de voluntat per part del govern i una empresa publico privada que depèn del consell comarcal que fa una feina que deixa molt que desitjar.

Per tant penso que és molt necessari, que el nostre batlle i el seu equip de govern ens expliquin el perquè d’aquestes pujades, per que sóc conscient que hi ha un altre forma de fer les cosses. Des de Esquerra Republicana, hem presentat una bateria d’emenes a les ordenances de 2018 que treballen en tres grans eixos, Famílies, Medi ambient i Comerç.

Nosaltres proposem baixar, l’IBI un 1% bonificacions a les vivendes qui instal·lin equipaments per l’estalvi energètic de un 30% a un 50%; un altre forma de donar ajudes a les famílies nombroses i un augment dels ingressos mínims per accedir. Pel que fa al comerç presentem propostes per donar impuls a traves de bonificacions al Impost sobre Instal·lacions construccions i Obres del 50%, o bonificacions del 50% en equips sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric. I per que no diguin en matèria d’ingressos vull destacar que proposem augmentar l’ IBI als pisos vuits dels grans tenidors.

Antonio Garcia Leal

Membre de l’executiva local d’Esquerra Republicana de Vendrell