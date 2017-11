Benvolguts, benvolgudes, me’n vaig

Amb aquest comunicat vull fer públic que he demanat a la direcció local del partit que em doni de baixa del PSC. Ho faig amb molta tristesa, per tota la il·lusió que hi he dedicat en tot aquest temps que n’he format part, pels projectes compartits i perquè veig com, a força de decisions que em són difícils d’entendre, considero que s’ha anat empetitint un espai polític que ens agrupava, fa no pas gaires anys, a molta gent.

Els motius que han provocat la meva decisió són els següents: En primer lloc, no comparteixo el paper que ha pres el partit amb l’aplicació de l’article 155 que el govern de l’estat està executant. No comparteixo el suport que els socialistes hi han donat. Malgrat PSC i PSOE formen part de partits diferents amb visions diferents és evident la vinculació que ambdues formacions tenen i jo no vull validar una decisió com aquesta.

En segon lloc, no comparteixo el paper que ha tingut el partit davant dels esdeveniments que s’han produït a l’entorn del referèndum de l’1 d’octubre i les conseqüències posteriors fins a l’empresonament de més de mig govern. Es va denunciar la brutalitat de l’actuació policial de l’Estat, però des del meu punt de vista després com a partit no ens hem acostat prou a la gent en uns moments delicats per al país, un comportament incomprensible per a les meves conviccions democràtiques.

En tercer lloc, arribats en aquest punt de la situació política, ni jo em sento representant del partit ni em sento identificat en els darrers posicionaments del partit a nivell nacional. No comparteixo el tarannà ideològic que està prenent ni moltes decisions que es prenen. Per tant, quan la distància s’ha fet tan gran opto per no continuar i deixar pas a altra gent.

En aquest sentit, sempre he pensat que si mai demanava la baixa com a militant, per ètica i dignitat democràtiques, aquesta havia de comportar implícitament donar-se de baixa dels càrrecs electes si en aquell moment en tenia cap. És per aquest motiu que, d’acord amb el GMS, properament formalitzaré la meva renuncia com a regidor al ple municipal.

La meva intenció és que la meva decisió afecti de la manera menys perjudicial possible a la vida municipal, atesos els diversos temes que actualment s’estan treballant. Hi ha un pla de mandat en vigor que a la ciutat li convé que es vagi complint.

Lamento moltíssim haver de donar aquest pas, que per a mi és dolorós i difícil, després de tants anys de ser militant convençut d’una opció política a la qual he dedicat moltes hores en les diferents tasques que hi he realitzat i que defensa alguns valors en els quals encara crec.

Agraeixo de tot cor a totes les persones que m’han envoltat i amb qui hem treballat plegats el suport que m’han donat en aquests anys, sobretot als diferents GMS de què he format part. Ho considero un honor. Com ha estat un honor també ser representant del ple municipal.

Rebeu una cordial abraçada

Salut i socialisme!