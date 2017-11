Zona Verda i Aparcament Passeig Marítim

Es van fer unes enquestes i es van treure unes conclusions. En general la valoració era positiva però hi ha un seguit de millores a fer que són imprescindibles i que l’AV i P de Ribes Roges ja ha fet arribar a l’Ajuntament. Nosaltres ens hi adherim doncs les trobem necessàries i lògiques. Podeu veure l’escrit en la nostre pàgina web avbarridemar.org o al facebook avbarridemarvng. A més aprofitem per demanar a l’Ajuntament que estudiï ampliar la zona verda a tot el barri de mar en substitució de la zona blava, seria una millora important pels veïns i també es podria pensar en una millora que afectés a la restauració.

I parlant d’aparcament: sembla que es vol substituir parcialment l’aparcament de la Platja del Far per l’espai de la plaça de les xarxaires. Sembla que durant l’estiu les xarxes es podrien remendar dintre de l’edifici de l’antiga DRADISA.

Anem a pams. Sempre hem estat a favor de la naturalització de la platja del far i els motius o ja són prou coneguts o ara no és el lloc i moment per explicar-los, però sempre hem dit que només té sentit eliminar l’aparcament de la platja del far si es troba un lloc substitutori que eviti fer baixar els cotxes fins el passeig. Entre altres llocs vam apostar per l’esplanada davant de l’AKÍ, amb un servei de llançadora que distribueixi la gent per tot el passeig. Aquesta llançadora també es podria utilitzar per portar gent des d’aquest aparcament fins el centre de Vilanova, cosa que beneficiaria al comerç doncs seria utilitzat majoritàriament per persones provinents de la C15 que es desplacen a Vilanova per passejar, comprar i utilitzar la restauració. Sembla que així serà i ens n’alegrem. Però utilitzar també la plaça de les xarxaires ens sembla un error i un pedaç que comportarà que els cotxes entrin al Passeig Marítim reproduint el caos de la Platja del Far. I un altre pedaç: donat que la nau de DRADISA tindria aquesta nova utilitat, ja no l’enderrocaran.

Recordem que aquesta nau al deixar de tenir l’ús que tenia, no es pot fer servir per a res i s’ha d’enderrocar. No només és el que està acordat sinó que és de tota lògica urbanística el no mantenir aquella relíquia i, així, almenys per uns anys, gaudir del Passeig sense aquesta andròmina. Fem memòria, en el Procés Participatiu i en el concurs d’idees que hi va haver, les cartes estaven marcades per Ports però, tot i així, vam acceptar el resultat i aquest era: pel que fa al pàrquing, es faria soterrat a la plaça de les xarxaires quan hi haguessin diners o una empresa explotadora i, respecte de l’edifici, cap més edifici que el que es construiria de bell nou quan hi haguessin diners i idees per a la seva funció, tenint en compte que una part ha de ser d’ús municipal.