Sóc un agent adoctrinador!

Prenc unes dades extretes directament d’un article publicat pel professor Santiago Niño Becerra, les tradueixo jo mateix al català, i penso fer-les servir per a alguna activitat de filosofia. També les puc cedir al company d’economia i que sigui ell qui les comenti. En tot cas, crec que d’això en podríem parlar:

1. A Espanya el 85% de l’esforç fiscal recau sobre les rendes del treball

2.17 de les 35 empreses de l’IBEX no paguen l’impost de societats. Només 3 declaraven pèrdues.

3. Més de dos milions i mig de treballadors es troben sota el llindar de la pobresa

4. Malgrat la recuperació econòmica, l’índex de pobresa continua augmentant (2015=22,1% , 2016=22,3%)

5. El 30,6% de les llars amb nens dependents estan en situació de pobresa

L’article continua fins a donar disset dades diferents. Em sembla que per a un debat ja n’hi ha prou amb cinc.

Advertència: penso adoctrinar. Tinc un text i estic disposat a utilitzar-lo. Tinc alumnes armats amb cervells propis i em proposo convertir-los en pensadors crítics.

O sigui, en cap moment penso dir què em sembla a mi tot això. La meva opinió no és rellevant. Ara bé, no admetré cap posicionament sense una argumentació. Tampoc s’admetrà obviar les dades aportades. Però si no dic la meva opinió, on és l’adoctrinament? Doncs en que no he seleccionat aquest altre recull provinent de l’informe sobre la evolución del empleo i que es pot consultar a la pàgina web del ministeri d’Empleo y Seguridad Social:

1. Avui l’economia creix i trasllada tot aquest creixement a la creació d’ocupació

2. S’han recuperat 7 de cada 10 llocs de treball indefinits destruïts durant la crisi

3. 9 de cada 10 llocs de treball creats són a temps complet

4. S’han recuperat tots els llocs de treball femenins destruïts durant la crisi i ja s’ha assolit la xifra més alta de dones treballant

5. 8 de cada 10 persones que van abandonar l’atur eren aturats de llarga duració

Bé, també podria posar tots dos reculls en paral·lel i que els alumnes treguin les seves conclusions. Crec que davant d’un jutge aquesta opció em deixaria net com un nadó.

Als mestres no ens cal adoctrinar. Només mostrant la realitat ja fem.