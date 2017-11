El PSC demana la construcció d'una variant de la N-340 a l'Arboç

“Volem donar resposta i satisfacció a una reivindicació històrica del poble de l’Arboç”, així de contundent s’ha manifestat el diputat del PSC al Congrés per Tarragona, Joan Ruiz, a l’hora de presentar la proposició no de llei que ha registrat el grup socialista a la comissió de Foment del Congrés per construir una variant de la N-340 a l’alçada del municipi de l’Arboç, al Baix Penedès.

Precisament en aquest sentit s’ha manifestat l’alcalde del municipi, el socialista Joan Sans, que ha recordat que aquesta “és una demanda unànime al poble, i subratllo: unànime. Cal recordar que en el nostre cas la carretera nacional passa pel mig del poble, divideix habitatges i provoca problemes de mobilitat interna. Creiem que és hora donar solució a aquest problema i per això celebrem la decisió del grup socialista de portar el tema al Congrés dels Diputats.”

La carretera nacional 340, al seu pas per la demarcació de Tarragona, pateix un elevat trànsit de vehicles que arriba, amb massa freqüència, al col·lapse. Això s’ha fet d’especial manifest a la comarca del Baix Penedès, densament urbanitzada, el que repercuteix molt negativament en la seguretat de la carretera que any rere any registra nombrosos accidents.

“Som l’únic municipi de la comarca on la carretera nacional encara passa pel nucli del poble”, ha recordat l’alcalde, “per això demanem la construcció de la variant. Els ciutadans de l’Arboç mereixem un tracte digne igual com la resta de la població, no som ciutadans de segona”, ha emfatitzat Joan Sans.

Per la seva banda, Joan Ruiz ha afirmat que “des del grup socialista continuem defensant els interessos de Tarragona a les Corts Generals. Davant la inactivitat d’altres grups que van demanar la confiança dels tarragonins a les eleccions però que després s’han evaporat o que es dediquen a altres coses, nosaltres continuarem recollint les reivindicacions dels ciutadans de les comarques tarragonines per portar-les al Congrés dels Diputats i exigir al Govern del PP que es tregui el son de les orelles i executi les inversions més necessàries i urgents. Aquest va ser el nostre compromís a la campanya electoral i aquesta és la nostra actuació conseqüent”, ha conclòs el diputat socialista.