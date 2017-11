Tenia curiositat per saber el significat exacte d’adoctrinar. He anat a la Real Acadèmia de la llengua Española i em diu: “ adoctrinar: inculcar a alguien determinadas ideas o creencias”. I he pensat…. Doncs jo sóc mare i adoctrino!

Adoctrino als meus fills a ser respectuosos amb la diversitat humana, que s’enriqueixin amb el mestissatge i les cultures del nostre planeta, que acceptin la pau com a única bandera. Adoctrino perquè parlin i siguin capaços d’entendre i expressar els seus sentiments i inquietuds, que puguin debatre, opinar lliurement sense pors. Adoctrino en la democràcia, en la riquesa de la pluralitat de pensaments i en trobar sempre punts d’unió amb tots aquells a qui estimem i fins i tot amb aquells que no ens cauen de tot bé.

Adoctrino en el compartir, en el no robar a ningú, en el no insultar, en el respecte pel medi ambient, en el respecte per totes les religions i creences. Adoctrino també amb l’estima per la diversitat sexual i les distintes orientacions i expressions de gènere. En el repartiment injust de la riquesa. En la intolerància a la fam o en l’empatia per tots aquells que arriben en patera.

Adoctrino perquè penso que solament explicant les més creences als meus fills, podem tenir un món més just, més amable i més agradable amb la humanitat. Un món sense masclisme, sense guerres, sense odi, sense fam.... com puc educar els meus fills sense aquest adoctrinament?

Pot ser el problema no és l’adoctrinament, potser el problema el tenen aquelles persones que desitgen un món amb diferències inhumanes de classe, un món de pensament únic, una única religió, una única llengua, una única heterosexualitat, una única manera de ser dona, una única manera de ser blanc, una única manera de robar, una única manera d’enriquir-se a base de contaminar, una única manera d’utilitzar els menors per denunciar a mestres adults i formats.

Desitjo amb tot el meu cor que aquest S.XXI s’acabi la fam, la guerra, la injustícia, la corrupció, la misèria, les invasions, la contaminació, les opressions. Desitjo pels meus fills un món solidari, divers, enriquidor, respectuós, igualitari, just i democràtic.... Seguiré adoctrinant perquè així sigui! Qui vulgui, ja em pot denunciar per adoctrinament!