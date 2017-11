El Most, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava arrenca amb la 'millor collita'

El Most arriba a la setena edició, del 2 al 12 de novembre, “creixent de forma orgànica per arribar a la més bona collita”, afirma Xavier Fornos, director del Festival. I és cert, el que més abunda en el Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava són les bones collites, sigui en forma de projeccions audiovisuals, sigui amb gust de bon vi i bon cava.

La internacionalització i la projecció que atorga el cinema al món del vi i el cava, és per l’organització, Vinseum i Cineclub Vilafranca, la millor de les oportunitats per a obrir a una gran diversitat de públic, un festival multi-sensorial, on hi ha espais per a gaudir de cada una de les seves especialitats. Projeccions de ficció i documentals (secció Collita), curtmetratges (secció Brots) i treballs d’animació per a la canalla (secció Mini Most), més una àmplia programació d’actes paral·lels en diferents cellers i espais de la ciutat i de diferents municipis, són les diferents propostes del programa, que prenen embranzida enguany amb el protagonisme de l’Uruguai, el país convidat del certamen en aquesta edició.

Juan Carvajal, és el coordinador del projecte d’intercanvi entre la intendència de Canelones (Uruguai) i la comarca de l’Alt Penedès, en el marc d’un programa de cooperació pel desenvolupament de l’eno-turisme, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i promou l’exemple penedesenc al país llatinoamericà. En aquest sentit, fins a vint bodegues uruguaianes, com la d’Omar Moizo, present en el certamen, s’han afegit al programa en els seus dos anys de desenvolupament. Diferents tasts i una bona mostra de diferents productors de l’Uruguai, seran presents durant aquests dies en diferents activitats, al costat dels productors autòctons de la DO Penedès i D0 Priorat, que fa dues edicions que forma part del festival. “I la intenció és anar sumant diferents DO del territori”, comenta Xavier Fornos.

La unió del món del vi i del cava amb la producció audiovisual catalana és un dels propòsits i també dels èxits del festival. Ruth Troyano, periodista especialitzada en eno-turisme i membre del jurat del certamen, senyala com “aquest èxit atorga als dos sectors una gran projecció” i sense desvetllar el palmarès, afegeix “que segurament hi haurà més d’una sorpresa, perquè hem estat subversius en el veredicte”. I és que el jurat, reunit una setmana abans del festival, ja coneix el resultat, tot i que no es farà públic fins el proper diumenge 12 de novembre, a les vuit del vespres, en la gala de cloenda en la que es podrà visionar el darrer film del català Carlos Marqués-Marcet, Tierra Firme, i es farà entrega del segon Premi Honorífic Most, a l’actor Francesc Orella, per la intensa trajectòria cinematogràfica i teatral.

El primer Premi Honorífic entregat ha estat pel periodista i divulgador Jaume Figueras, per la seva aportació al món del cinema. “Ell és qui ens ha portat el cinema a totes les cases -explica Fornos- i el premi és un reconeixement a la seva tasca”.

Ingredients per a tots els gustos, cinema amb compromís social i de rigorosa actualitat, on la incidència del canvi climàtic a la vinya, l’esclavitud i explotació en les vinyes de Sud-àfrica i les penúries i injustícia de la situació de les persones refugiades, són algunes de les temàtiques de la quarantena de projeccions, nacionals i internacionals, que es podran veure aquests dies en diferents espais. I un missatge que ens deixa Ruth Troyano: “La sostenibilitat és el millor llegat”.

El programa complet es pot consultar a la web.